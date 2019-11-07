У Зеленского считают Порошенко ответственным за войну - Тейлор

Петр Порошенко (Фото: пресс-служба Евросолидарности)

Одной из мотиваций для "атак и судебного преследования" пятого президента Петра Порошенко со стороны команды президента Владимира Зеленского является "глубокий гнев на эмоциональном уровне", заявил глава посольства США в Украине Уильям Тейлор в показаниях Конгрессу в рамках расследования по импичменту президента США.

Тейлор рассказал, что расследования, касающиеся Порошенко, обсуждались во время обеда 14 сентября, на котором, кроме него, присутствовали на то время спецпосланник США в Украине Курт Волкер, помощник президента Андрей Ермак и человек по фамилии Новиков (возможно, внештатный советник Зеленского по отношениям с США Игорь Новиков - ред.).

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По словам Тейлора, Волкер сказал Ермаку и Новикову, что было бы хорошо не вести расследований в отношении Порошенко, в том числе связанных с ситуацией с захватом украинских кораблей в Керченском проливе.

В ответ, вспоминает Тейлор, оба - и Ермак, и Новиков, - достали телефоны и показали фотографии родственников, брата и двоюродного брата, "которые были убиты или ранены" на востоке Украины. "Они показали это Курту и мне и сказали, что за это отвечает Порошенко", - сказал Тейлор.

Также среди причин возможного преследования Порошенко Тейлор назвал враждебное отношение к нему олигарха Игоря Коломойского.

1 октября директор ГБР Роман Труба сообщил, что Порошенко является фигурантом 12 уголовных дел . Во всех он проходит в качестве свидетеля.

Роман Труба фигурантом 12 уголовных дел Позже стало известно, о каких именно производствах идет речь.

18 октября генпрокурор Руслан Рябошапка рассказал о возможном подозрении для Порошенко.

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