Чем грозило Зеленскому согласие на требования Трампа - Тейлор

Уильям Тейлор прибыл в Конгресс для дачи показаний (Фото - EPA)

Согласие президента Владимира Зеленского выполнить требование президента США Дональда Трампа могло сыграть на руку России, заявил в показаниях Конгрессу в рамках расследования об импичменте Трампа глава посольства США в Украине Уильям Тейлор.

По словам Тейлора, после публичного заявления Зеленского о начале расследований дела Burisma и якобы вмешательства украинцев в американские выборы 2016 года, он "попал бы в большие неприятности в США", "ему досталась бы вся критика". Из-за этого Украина могла бы лишиться американской военной помощи, считает Тейлор. Такой сценарий он назвал "ночным кошмаром".

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По мнению Тейлора, ситуация, когда Украина лишилась бы военной помощи США, развязала бы руки России. "Россиянам бы понравилось, если бы Зеленский был унижен руками американцев", - сказал он.

Справка. В начале сентября СМИ США написали, что Трамп хотел вынудить президента Зеленского помочь ему с гонкой-2020 через расследование против сына Байдена Хантера, который якобы связан с коррупцией в газовой компании из Украины. Некоторые чиновники увязали заморозку помощи Украине именно с этим. LIGA.net вела хронику "Украиногейта". Демократы добиваются импичмента Трампа. Эта запутанная история - максимально доступно.

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