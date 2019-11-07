Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Чем грозило Зеленскому согласие на требования Трампа - Тейлор

Чем грозило Зеленскому согласие на требования Трампа - Тейлор - Фото
Уильям Тейлор прибыл в Конгресс для дачи показаний (Фото - EPA)
07.11.2019, 11:29

Украина могла лишиться военной помощи США, если бы президент согласился начать расследование по делу Burisma

Согласие президента Владимира Зеленского выполнить требование президента США Дональда Трампа могло сыграть на руку России, заявил в показаниях Конгрессу в рамках расследования об импичменте Трампа глава посольства США в Украине Уильям Тейлор.

По словам Тейлора, после публичного заявления Зеленского о начале расследований дела Burisma и якобы вмешательства украинцев в американские выборы 2016 года, он "попал бы в большие неприятности в США", "ему досталась бы вся критика". Из-за этого Украина могла бы лишиться американской военной помощи, считает Тейлор. Такой сценарий он назвал "ночным кошмаром".

Читайте также: Генпрокурор США отказался заявить о невиновности Трампа - WP

По мнению Тейлора, ситуация, когда Украина лишилась бы военной помощи США, развязала бы руки России. "Россиянам бы понравилось, если бы Зеленский был унижен руками американцев", - сказал он.

Справка. В начале сентября СМИ США написали, что Трамп хотел вынудить президента Зеленского помочь ему с гонкой-2020 через расследование против сына Байдена Хантера, который якобы связан с коррупцией в газовой компании из Украины. Некоторые чиновники увязали заморозку помощи Украине именно с этим. LIGA.net вела хронику "Украиногейта". Демократы добиваются импичмента Трампа. Эта запутанная история - максимально доступно.

Читайте также: "Денег не будет, пока..." Появились показания Тейлора по Трампу

Напишите нам
Владимир Зеленский дональд трамп импичмент военная помощь Burisma Уильям Тейлор
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 