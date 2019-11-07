Генпрокурор США отказался заявить о невиновности Трампа - WP

Дональд Трамп и Уильям Барр (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп просил генерального прокурора Уильяма Барра заявить на пресс-конференции, что Трамп не нарушил никаких законов во время звонка президенту Владимиру Зеленскому, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

Просьба Трампа поступила примерно 25 сентября, после того, как Белый дом опубликовал расшифровку разговора президентов. Как сообщают источники издания, Барр "категорически" отказал Трампу, но они остались в хороших отношениях.

Читайте также: "Денег не будет, пока..." Появились показания Тейлора по Трампу

Трамп заявил в Twitter, что информация WP "совершенно не соответствует действительности, это просто еще одна фальшивая новость с анонимными источниками, которых не существует".

Справка. В начале сентября СМИ США написали, что Трамп хотел вынудить президента Зеленского помочь ему с гонкой-2020 через расследование против сына Байдена Хантера, который якобы связан с коррупцией в газовой компании из Украины. Некоторые чиновники увязали заморозку помощи Украине именно с этим. LIGA.net вела хронику "Украиногейта". Демократы добиваются импичмента Трампа. Эта запутанная история - максимально доступно.

Читайте также: Йованович рассказала о роли Авакова в скандале с импичментом