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Ермак: Я не называл Порошенко виновным в начале войны

Ермак: Я не называл Порошенко виновным в начале войны - Фото
Андрей Ермак (фото - пресс-служба чиновника)
13.11.2019, 09:02

Помощник главы государства говорит, что обсуждал с американскими дипломатами лишь "возможную причастность Порошенко к коррупционным скандалам"

Помощник президента Владимира Зеленского Андрей Ермак утверждает, что заявления о том, будто бы он "за глаза" обвинял пятого президента Петра Порошенко в начале войны на Донбассе, якобы не соответствуют действительности. Об этом он сообщил Интерфакс-Украина.

"Я никогда не называл Петра Порошенко виновным в начале войны на Донбассе", - сказал он.

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По словам Ермака, на деле он говорил со спецпредставителем Госдепа по Украине Куртом Волкером, врио посла США в Украине Уильямом Тейлором и внештатным советником Зеленского по отношениям с США Игорем Новиковым "о возможной причастности Порошенко к коррупционным скандалам, в том числе, в армии".

Топ-чиновник говорит, что во время того разговора он отметил, что война затронула его семью, как и многие другие украинские семьи.

Справка. Тейлор рассказал Конгрессу, что во время встречи Волкер порекомендовал Ермаку и Новикову не вести расследования против Порошенко, в частности, по атаке кораблей РФ в Керченском проливе. В ответ же, по словам Тейлора, оба чиновника достали телефоны и показали фотографии родственников, "которые были убиты или ранены" на Донбассе. "Они сказали, что за это отвечает Порошенко", - сказал тогда Тейлор.

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