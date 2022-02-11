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Ермак о "Нормандии": У нас конструктивная позиция по всем вопросам, так будет и дальше

Цей матеріал також доступний українською
11.02.2022, 14:03
Ермак о
Андрей Ермак (Фото: пресс-служба Офиса президента)

Глава Офиса президента Андрей Ермак, представляющий Украину на переговорах советников в "Нормандии", заявил, что процесс разблокирован и теперь встречи в нормандском формате будут частыми, а украинская делегация продолжит занимать конструктивную позицию по всем вопросам. Об этом он сказал во время выступления на конгрессе местных и региональных властей в Харькове.

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Вчера в Берлине состоялась вторая за две недели встреча политических советников лидеров стран нормандского формата. Ермак заявил, что процесс работы разблокирован, и прогнозирует, что встречи будут происходить "в очень частом режиме".

Он также сообщил, что все стороны вчера "абсолютно безусловно" поддержали приверженность режиму прекращения огня на Донбассе. Глава ОП отметил, что на прошлой неделе было несколько дней "с практически нулевыми нарушениями" в зоне боевых действий.

Ермак также сообщил, что стороны договорились об активизации работы в Трехсторонней контактной группе, которая, как констатировал глава ОП, в последнее время не давала практически никаких результатов. Он выразил надежду, что ТКГ перейдет к решению вопросов обмена пленными и открытия КПВВ.

"Украинская делегация продолжает занимать конструктивную позицию в отношении всех вопросов, так будет происходить и далее. Надеемся, что такое же отношение будет у всех сторон процесса", – добавил Ермак.

  • 26 января в Париже состоялась встреча советников лидеров Украины, Франции, Германии и России в нормандском формате. Она продолжалась более восьми часов вместо двух запланированных. Участники парижской встречи поддержали устойчивое прекращение огня на Донбассе и договорились о продолжении переговоров.
  • Перед встречей в нормандском формате 10 февраля Ермак заявил, что одной из целей украинской стороны на переговорах политических советников будет разблокирование работы Трехсторонней контактной группы с целью завершения войны на Донбассе. 
  • 10 февраля нормандская встреча советников состоялась в Берлине. Она длилась более девяти часов, но стороны не смогли прийти к какому-то общему документу. Глава российской делегации Дмитрий Козак по итогам встречи обвинил украинцев в отказе от прямых переговоров с боевиками.
Оксана Житнюк
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