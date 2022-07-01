UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Ермак опроверг информацию о якобы подготовке встречи Зеленского с Путиным

Цей матеріал також доступний українською
01.07.2022, 18:44

Глава Офиса президента Андрей Ермак опроверг информацию о якобы подготовке переговоров президента Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом он сказал на брифинге с бывшим генсеком НАТО Андерсом Фог Расмуссеном.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Пока никаких переговоров или договоренностей о встрече президента Украины и президента России не проводится. Мы о таких сигналах не слышали. Позицию нашу на этот счет, я думаю, вы хорошо знаете, президент об этом очень много раз говорил", — сказал он.

Вместе с тем Ермак подтвердил, что сейчас идут переговоры по экспорту украинского зерна. Консультации ведутся с ООН и турецкой стороной.

"Но каких-либо конкретных дат встречи в Турции или любом другом месте пока нет. Но мы продолжаем эту работу... Но хочу обратить ваше внимание, что для нас важнейшим является вопрос безопасности", — сказал руководитель ОП.

  • 12 июня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что планирует провести переговоры с Зеленским и Путиным на следующей неделе.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
андрей ермак Владимир Зеленский владимир путин переговоры
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Майстер нігтьового сервісу УЖГОРОД
Киев PIED-DE-POULE
Дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 