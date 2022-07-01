Ермак опроверг информацию о якобы подготовке встречи Зеленского с Путиным
Глава Офиса президента Андрей Ермак опроверг информацию о якобы подготовке переговоров президента Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом он сказал на брифинге с бывшим генсеком НАТО Андерсом Фог Расмуссеном.
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"Пока никаких переговоров или договоренностей о встрече президента Украины и президента России не проводится. Мы о таких сигналах не слышали. Позицию нашу на этот счет, я думаю, вы хорошо знаете, президент об этом очень много раз говорил", — сказал он.
Вместе с тем Ермак подтвердил, что сейчас идут переговоры по экспорту украинского зерна. Консультации ведутся с ООН и турецкой стороной.
"Но каких-либо конкретных дат встречи в Турции или любом другом месте пока нет. Но мы продолжаем эту работу... Но хочу обратить ваше внимание, что для нас важнейшим является вопрос безопасности", — сказал руководитель ОП.
- 12 июня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что планирует провести переговоры с Зеленским и Путиным на следующей неделе.
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