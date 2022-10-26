Ермак поговорил с представителями США, Британии и Франции: Средства ПВО нужны немедленно
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак провел телефонные переговоры с советником президента США по национальной безопасности Джейкобом Салливаном, советником премьер-министра Великобритании по национальной безопасности Тимоти Барроу и дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном. Об этом сообщает пресс-служба ОП.
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Ермак проинформировал собеседников о ситуации на передовой, а также об усилении обстрелов Россией украинских городов и объектов критической инфраструктуры с применением ракет и иранских дронов-камикадзе.
В этом контексте подчеркивается настоятельная потребность в неотложном получении от государств-партнеров достаточного количества средств противовоздушной обороны, чтобы эффективно противодействовать российскому ракетному террору. Было высказано мнение, что развитие эффективной системы ПВО в Украине должно стать одним из элементов гарантий безопасности.
Собеседники отдельно обсудили блок вопросов, связанных с выработкой гарантий безопасности для Украины, в развитие позиционного документа, подготовленного Международной экспертной группой Ермака-Расмуссена.
В ходе переговоров состоялся обстоятельный обмен мнениями по поводу последних провокативных заявлений российской стороны о якобы намерениях Украины применить "грязную бомбу". Была отмечена абсолютная безосновательность таких обвинений, а также то, что они являются частью кампании по дезинформации, которую проводит путинская Россия против Украины.
Руководитель ОП рассказал о мерах по реагированию на такие заявления Кремля. Представители США, Великобритании и Франции были проинформированы о готовности принять делегацию экспертов МАГАТЭ, которые смогут убедиться в безосновательности российских обвинений. Собеседники высоко отметили усилия Украины по привлечению Агентства к разрешению этой ситуации.
Участники переговоров согласились с мнением о том, что демократический мир должен сделать все возможное, чтобы не допустить использования Россией ядерного оружия или "грязной бомбы" против Украины, говорится в сообщении.
- 23 октября российские пропагандистские СМИ начали писать, что Украина якобы готовит провокацию с "грязной бомбой". В Офисе президента назвали эти вбросы "предсказуемым абсурдом". Глава Минобороны Резников заявил, что "на воре и шапка горит".
- Россия лжет, что Украина якобы готовится применить "грязную бомбу" на своей территории, заявили госсекретарь США Энтони Блинкен, главы МИД Британии Джеймс Клеверли и Франции Катрин Колонна.
- Президент США Джо Байден заявил, что Россия допустит "серьезную, серьезную ошибку", если использует тактическое ядерное оружие против Украины.
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