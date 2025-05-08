Ермак встретился онлайн с Келлогом и Уиткоффом, обсудили давление на РФ

Андрей Ермак (Фото: Офис президента)

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак провел ряд онлайн-переговоров с представителями США и европейских стран, включая Францию, Великобританию и Германию. Главной темой стало введение безусловного и полного прекращения огня на 30 дней. Об этом сообщил Офис президента.

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Соединенные Штаты были представлены спецпредставителями президента США Стивеном Уиткоффом и Китом Келлогом.

В ходе разговора Ермак подчеркнул, что предложение диктатора Владимира Путина о трехдневном перемирии призвано обеспечить исключительно безопасность парада в Москве, а не достижение мира.

Первым этапом и предпосылкой для проведения переговоров о достижении справедливого и устойчивого мира должно стать полное и безусловное прекращение огня.

"Тридцатидневная прекращение огня открыло бы путь к началу содержательных переговоров для достижения справедливого и продолжительного мира. Если Москва согласится на это предложение, мы готовы к диалогу с участием и поддержкой США и европейских партнеров", – сказал он.

Собеседники обсудили применение возможных инструментов давления на Россию в случае отказа от принятия предложения о прекращении огня или нарушении договоренностей о полной тишине.

"Если Кремль в очередной раз выберет эскалацию вместо мира, общий ответ партнеров должен быть решительным. Поэтому Украина приветствует наработанный конгрессменами во главе с Линдси Грэмом законопроект о применении вторичных санкций в отношении России", – отметил Ермак.