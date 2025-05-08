Ермак встретился онлайн с Келлогом и Уиткоффом, обсудили давление на РФ
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак провел ряд онлайн-переговоров с представителями США и европейских стран, включая Францию, Великобританию и Германию. Главной темой стало введение безусловного и полного прекращения огня на 30 дней. Об этом сообщил Офис президента.
Соединенные Штаты были представлены спецпредставителями президента США Стивеном Уиткоффом и Китом Келлогом.
В ходе разговора Ермак подчеркнул, что предложение диктатора Владимира Путина о трехдневном перемирии призвано обеспечить исключительно безопасность парада в Москве, а не достижение мира.
Первым этапом и предпосылкой для проведения переговоров о достижении справедливого и устойчивого мира должно стать полное и безусловное прекращение огня.
"Тридцатидневная прекращение огня открыло бы путь к началу содержательных переговоров для достижения справедливого и продолжительного мира. Если Москва согласится на это предложение, мы готовы к диалогу с участием и поддержкой США и европейских партнеров", – сказал он.
Собеседники обсудили применение возможных инструментов давления на Россию в случае отказа от принятия предложения о прекращении огня или нарушении договоренностей о полной тишине.
"Если Кремль в очередной раз выберет эскалацию вместо мира, общий ответ партнеров должен быть решительным. Поэтому Украина приветствует наработанный конгрессменами во главе с Линдси Грэмом законопроект о применении вторичных санкций в отношении России", – отметил Ермак.
- 7 мая вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон пытается не зацикливаться на предложения по 30-дневному прекращению огня между Украиной и Россией, поскольку Москва не поддержала инициативу.
- В тот же день Зеленский заявил, что предложение о 30-дневном прекращении огня остается в силе.