США пытаются не зацикливаться на предложении 30-дневного прекращения огня – Вэнс
США пытаются не зацикливаться на предложениях по 30-дневному прекращению огня между Украиной и Россией, поскольку Москва не поддержала инициативу. Об этом во время Мюнхенской встречи лидеров в Вашингтоне заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс.
По его мнению, сейчас Россия и Украина не готовы к прекращению огня. В то же время Вашингтон ценит, что Киев согласился на 30-дневное прекращение огня.
Россия же, по словам Вэнса, заявила, что такое предложение "не отвечает ее стратегическим интересам".
"Поэтому мы пытаемся выйти за рамки зацикленности на 30-дневном прекращении огня и сосредоточиться на том, как может выглядеть долгосрочное урегулирование. Мы стараемся последовательно продвигать процесс вперед", – добавил американский вице-президент.
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