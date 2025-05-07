США пытаются не зацикливаться на предложении 30-дневного прекращения огня – Вэнс

Вице-президент США напомнил, что Россия не хочет поддерживать 30-дневное прекращение огня, поскольку это не отвечает ее "стратегическим интересам"

Джей Ди Вэнс (Фото: ЕРА/FRANCIS CHUNG)

США пытаются не зацикливаться на предложениях по 30-дневному прекращению огня между Украиной и Россией, поскольку Москва не поддержала инициативу. Об этом во время Мюнхенской встречи лидеров в Вашингтоне заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс.

По его мнению, сейчас Россия и Украина не готовы к прекращению огня. В то же время Вашингтон ценит, что Киев согласился на 30-дневное прекращение огня.

Россия же, по словам Вэнса, заявила, что такое предложение "не отвечает ее стратегическим интересам".

"Поэтому мы пытаемся выйти за рамки зацикленности на 30-дневном прекращении огня и сосредоточиться на том, как может выглядеть долгосрочное урегулирование. Мы стараемся последовательно продвигать процесс вперед", – добавил американский вице-президент.