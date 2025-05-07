США намагаються не зациклюватися на пропозиції 30-денного припинення вогню – Венс
США намагаються не зациклюватися на пропозиції щодо 30-денного припинення вогню між Україною та Росією, оскільки Москва не підтримала ініціативу. Про це під час Мюнхенської зустрічі лідерів у Вашингтоні заявив американський віцепрезидент Джей Ді Венс.
На його думку, зараз Росія та Україна не готові до припинення вогню. Водночас Вашингтон цінує, що Київ погодився на 30-денне припинення вогню.
Росія ж, за словами Венса, заявила, що така пропозиція "не відповідає її стратегічним інтересам".
"Тому ми намагаємося вийти за рамки зацикленості на 30-денному припиненні вогню і зосередитися на тому, який вигляд може мати довгострокове врегулювання. Ми намагаємося послідовно просувати процес уперед", – додав американський віцепрезидент.
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