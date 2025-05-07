Зеленский: Предложение о 30-дневном прекращении огня остается в силе

Украинский президент заявил, что России придется прекратить агрессию, это только вопрос времени

Владимир Зеленский (Фото: ЕРА/MARTIN DIVISEK)

Украина не отказывается от предложения по 30-дневному прекращению огня. Об этом в вечернем видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский.

"Наше предложение прекратить удары, прекратить огонь как минимум на 30 суток остается в силе – мы не снимаем это предложение, которое может дать шанс дипломатии", – сказал он.

Впрочем, по словам главы государства, именно от России мир не видит ответа, кроме очередных ударов по Украине. Москва должна прекратить агрессию, и это, по мнению Зеленского, только вопрос времени.

"Война – это проигрыш для всех, в том числе для агрессора. Санкции против России за эту войну будут увеличиваться, и это ощутимые санкции. Правосудие мира тоже будет работать – во многом, к сожалению, медленно, но, что важно, неотвратимо. Мы готовим новости по этому поводу, мы ускоряем справедливость", – добавил президент.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон пытается не зацикливаться на предложении по 30-дневному прекращению огня между Украиной и Россией, поскольку Москва не поддержала инициативу.