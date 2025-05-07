Зеленский: Предложение о 30-дневном прекращении огня остается в силе
Украина не отказывается от предложения по 30-дневному прекращению огня. Об этом в вечернем видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский.
"Наше предложение прекратить удары, прекратить огонь как минимум на 30 суток остается в силе – мы не снимаем это предложение, которое может дать шанс дипломатии", – сказал он.
Впрочем, по словам главы государства, именно от России мир не видит ответа, кроме очередных ударов по Украине. Москва должна прекратить агрессию, и это, по мнению Зеленского, только вопрос времени.
"Война – это проигрыш для всех, в том числе для агрессора. Санкции против России за эту войну будут увеличиваться, и это ощутимые санкции. Правосудие мира тоже будет работать – во многом, к сожалению, медленно, но, что важно, неотвратимо. Мы готовим новости по этому поводу, мы ускоряем справедливость", – добавил президент.
Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон пытается не зацикливаться на предложении по 30-дневному прекращению огня между Украиной и Россией, поскольку Москва не поддержала инициативу.
- 23 апреля 2025 года Вэнс заявил, что для соглашения между Украиной и Россией требуются территориальные уступки.
- 25 апреля Трамп заявил, что Крым останется российским и Зеленский якобы это понимает. В ответ глава МИД Польши напомнил, что именно США убеждали Украину не бороться за остров.
- 3 мая Зеленский заявлял, что некоторые страны хотят, чтобы после перемирия Украина была одна в переговорах с РФ.
- 7 мая Байден заявил, что Трамп давит на Украину в попытке усмирить Путина, но, по его словам, это бессмысленно.