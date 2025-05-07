Зеленський: Пропозиція про 30-денне припинення вогню залишається у силі

Український президент заявив, що Росії доведеться припинити агресію, це тільки питання часу

Володимир Зеленський (Фото: ЕРА/MARTIN DIVISEK)

Україна не відмовляється від пропозиції щодо 30-денного припинення вогню. Про це у вечірньому відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський.

"Наша пропозиція припинити удари, припинити вогонь щонайменше на 30 діб залишається в силі – ми не знімаємо цю пропозицію, яка може дати шанс дипломатії", – сказав він.

Втім, за словами глави держави, саме від Росії світ не бачить жодної відповіді, окрім чергових ударів по Україні. Москва має припинити агресію, і це, на думку Зеленського, тільки питання часу.

"Війна – це програш для всіх, у тому числі для агресора. Санкції проти Росії за цю війну будуть збільшуватись, і це відчутні санкції. Правосуддя світу теж буде працювати – багато в чому, на жаль, повільно, але, що важливо, невідворотно. Ми готуємо новини щодо цього, ми прискорюємо справедливість", – додав президент.

Раніше віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Вашингтон намагається не зациклюватися на пропозиції щодо 30-денного припинення вогню між Україною та Росією, оскільки Москва не підтримала ініціативу.