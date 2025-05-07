Зеленський: Пропозиція про 30-денне припинення вогню залишається у силі
Україна не відмовляється від пропозиції щодо 30-денного припинення вогню. Про це у вечірньому відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський.
"Наша пропозиція припинити удари, припинити вогонь щонайменше на 30 діб залишається в силі – ми не знімаємо цю пропозицію, яка може дати шанс дипломатії", – сказав він.
Втім, за словами глави держави, саме від Росії світ не бачить жодної відповіді, окрім чергових ударів по Україні. Москва має припинити агресію, і це, на думку Зеленського, тільки питання часу.
"Війна – це програш для всіх, у тому числі для агресора. Санкції проти Росії за цю війну будуть збільшуватись, і це відчутні санкції. Правосуддя світу теж буде працювати – багато в чому, на жаль, повільно, але, що важливо, невідворотно. Ми готуємо новини щодо цього, ми прискорюємо справедливість", – додав президент.
Раніше віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Вашингтон намагається не зациклюватися на пропозиції щодо 30-денного припинення вогню між Україною та Росією, оскільки Москва не підтримала ініціативу.
- 23 квітня 2025 року Венс заявив, що для угоди між Україною та Росією потрібні територіальні поступки.
- 25 квітня Трамп заявив, що Крим залишиться російським і Зеленський нібито це розуміє. У відповідь голова МЗС Польщі нагадав, що саме США переконували Україну не боротися за півострів.
- 3 травня Зеленський заявляв, що деякі країни хочуть, щоб після перемир'я Україна була одна у переговорах із РФ.
- 7 травня Байден заявив, що Трамп тисне на Україну у спробі утихомирити Путіна, але, за його словами, це безглуздо.