Єрмак зустрівся онлайн із Келлогом та Віткоффом, обговорили тиск на РФ

Андрій Єрмак (Фото: Офіс президента)

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак провів низку онлайн-переговорів з представниками США та європейських країн, зокрема Франції, Великої Британії та Німеччини. Головною темою стало запровадження безумовного та повного припинення вогню на 30 днів. Про це повідомив Офіс президента.

Сполучені Штати були представлені спецпредставниками президента США Стівеном Віткоффом і Кітом Келлогом.

Під час розмови Єрмак наголосив, що пропозиція диктатора Володимира Путіна про триденне перемир’я покликана забезпечити виключно безпеку параду в Москві, а не досягнення миру.

Першим етапом і передумовою для проведення переговорів про досягнення справедливого та стійкого миру має стати повне та безумовне припинення вогню має стати.

"Тридцятиденне припинення вогню відкрило б шлях до початку змістовних переговорів задля досягнення справедливого й тривалого миру. Якщо Москва погодиться на цю пропозицію, ми готові до діалогу за участю й підтримки США та європейських партнерів", – сказав він.

Співрозмовники обговорили застосування можливих інструментів тиску на Росію у разі відмови від прийняття пропозиції щодо припинення вогню або порушення домовленостей про повну тишу.

"Якщо Кремль укотре обере ескалацію замість миру, спільна відповідь партнерів має бути рішучою. Тому Україна вітає напрацьований конгресменами на чолі з Ліндсі Гремом законопроєкт про застосування вторинних санкцій щодо Росії", – зазначив Єрмак.