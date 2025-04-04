Ермак заявил, что даты новой встречи США и Украины нет, но консультации продолжаются
Конкретных дат встречи украинской и американской делегаций пока нет, однако консультации на уровне отдельных чиновников продолжаются. Об этом на встрече с журналистами сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, передает Укринформ.
"Мы говорим об этом [встрече], конкретных дат пока нет, но думаю, что вскоре наши разговоры с американской стороной будут продолжены", – сказал глава ОП.
Ермак подчеркнул, что консультации разного уровня проходят постоянно, такие как, например, его разговоры с советником президента США по безопасности Майклом Уолтцом. Также он упомянул о встрече министра иностранных дел Андрея Сибиги с государственным секретарем США Марко Рубио.
"То есть консультации продолжаются постоянно. Что касается встреч, я думаю, что вскоре они продолжатся", – уточнил глава ОП.
Он также выразил уверенность, что американская сторона понимает, что мирный процесс тормозит Россия.
"По главным итогам встречи в Джидде, в Эр-Рияде у американской стороны никаких вопросов к Украине. Украина демонстрирует абсолютную прозрачность позиции, абсолютную адекватность. Сегодня полное прекращение огня – это то, к чему мы стремимся, что логично и правильно", – заявил Ермак.
Он добавил, что сильная позиция и давление на Россию со стороны американцев, со стороны других партнеров – это тот путь, по которому нужно идти.
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