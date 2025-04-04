Єрмак заявив, що дати нової зустрічі США та України немає, але консультації тривають
Конкретних дат зустрічі української та американської делегацій поки немає, проте консультації на рівні окремих посадовців тривають. Про це на зустрічі з журналістами повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, передає Укрінформ.
"Ми говоримо про це [зустрічі], конкретних дат поки немає, але думаю, що невдовзі наші розмови з американською стороною будуть продовжені", – сказав глава ОП.
Єрмак наголосив, що консультації різного рівня відбуваються постійно, такі як, наприклад, його розмови з радником президента США з питань безпеки Майклом Волтцом. Також він згадав про зустріч міністра закордонних справ Андрія Сибіги з державним секретарем США Марко Рубіо.
"Тобто консультації продовжуються постійно. Що стосується зустрічей, я думаю, що невдовзі вони продовжаться", – уточнив очільник ОП.
Він також висловив упевненість, що американська сторона розуміє, що мирний процес гальмує саме Росія.
"За головними підсумками зустрічі в Джидді, в Ер-Ріяді в американської сторони жодних питань до України. Україна демонструє абсолютну прозорість позиції, абсолютну адекватність. Сьогодні повне припинення вогню – це те, чого ми прагнемо, що є логічним і правильним", – заявив Єрмак.
Він додав, що сильна позиція і тиск на Росію з боку американців, з боку інших партнерів – це той шлях, яким треба йти.
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