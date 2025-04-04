Єрмак заявив, що дати нової зустрічі США та України немає, але консультації тривають

Глава ОП висловив упевненість, що американська сторона розуміє, що мирний процес гальмує саме Росія

Андрій Єрмак (Фото: Офіс президента)

Конкретних дат зустрічі української та американської делегацій поки немає, проте консультації на рівні окремих посадовців тривають. Про це на зустрічі з журналістами повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, передає Укрінформ.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

"Ми говоримо про це [зустрічі], конкретних дат поки немає, але думаю, що невдовзі наші розмови з американською стороною будуть продовжені", – сказав глава ОП.

Єрмак наголосив, що консультації різного рівня відбуваються постійно, такі як, наприклад, його розмови з радником президента США з питань безпеки Майклом Волтцом. Також він згадав про зустріч міністра закордонних справ Андрія Сибіги з державним секретарем США Марко Рубіо.

"Тобто консультації продовжуються постійно. Що стосується зустрічей, я думаю, що невдовзі вони продовжаться", – уточнив очільник ОП.

Він також висловив упевненість, що американська сторона розуміє, що мирний процес гальмує саме Росія.

"За головними підсумками зустрічі в Джидді, в Ер-Ріяді в американської сторони жодних питань до України. Україна демонструє абсолютну прозорість позиції, абсолютну адекватність. Сьогодні повне припинення вогню – це те, чого ми прагнемо, що є логічним і правильним", – заявив Єрмак.

Він додав, що сильна позиція і тиск на Росію з боку американців, з боку інших партнерів – це той шлях, яким треба йти.