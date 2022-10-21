ЕС должен передать Украине 300 млрд евро замороженных активов РФ – премьер Эстонии
21.10.2022, 17:19
Кая Каллас (Фото - Facebook Kaja Kallas)
Европейский Союз должен использовать более 300 млрд евро замороженных активов России, чтобы помочь Украине. Об этом заявила в Брюсселе премьер-министр Эстонии Кая Каллас, сообщает CNN.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
"У нас есть российские активы на более чем 300 млрд евро, и мы можем использовать их на благо Украины", – сказала Каллас журналистам.
Она указала, что также "необходимо обсудить юридический ответ на преступления агрессии и механизм создания специального трибунала для судебного преследования за них".
Каллас также назвала "прямым терроризмом" вероятное минирование оккупантами плотины Каховской ГЭС.
- 5 октября президент Владимир Зеленский заявил, что деятельность Международного уголовного суда должна быть дополнена специальным трибуналом по преступлению российской агрессии против Украины.
- 20 октября секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что если россияне подорвут дамбу Каховской ГЭС, – это не только приведет к катастрофе с большим количеством жертв, но и временно оккупированный Крым будет отрезан от водоснабжения.
Читайте также: Репарации. Украина получила устное согласие Запада на передачу $300 млрд резервов РФ
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии