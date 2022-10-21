ЕС должен передать Украине 300 млрд евро замороженных активов РФ – премьер Эстонии

Европейский Союз должен использовать более 300 млрд евро замороженных активов России, чтобы помочь Украине. Об этом заявила в Брюсселе премьер-министр Эстонии Кая Каллас, сообщает CNN.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"У нас есть российские активы на более чем 300 млрд евро, и мы можем использовать их на благо Украины", – сказала Каллас журналистам.

Она указала, что также "необходимо обсудить юридический ответ на преступления агрессии и механизм создания специального трибунала для судебного преследования за них".

Каллас также назвала "прямым терроризмом" вероятное минирование оккупантами плотины Каховской ГЭС.

5 октября президент Владимир Зеленский заявил, что деятельность Международного уголовного суда должна быть дополнена специальным трибуналом по преступлению российской агрессии против Украины.

20 октября секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что если россияне подорвут дамбу Каховской ГЭС, – это не только приведет к катастрофе с большим количеством жертв, но и временно оккупированный Крым будет отрезан от водоснабжения.

Читайте также: Репарации. Украина получила устное согласие Запада на передачу $300 млрд резервов РФ

Сергій Бережний

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.