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ЕС должен передать Украине 300 млрд евро замороженных активов РФ – премьер Эстонии

Цей матеріал також доступний українською
21.10.2022, 17:19
ЕС должен передать Украине 300 млрд евро замороженных активов РФ – премьер Эстонии - Фото
Кая Каллас (Фото - Facebook Kaja Kallas)

Европейский Союз должен использовать более 300 млрд евро замороженных активов России, чтобы помочь Украине. Об этом заявила в Брюсселе премьер-министр Эстонии Кая Каллас, сообщает CNN.

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"У нас есть российские активы на более чем 300 млрд евро, и мы можем использовать их на благо Украины", – сказала Каллас журналистам.

Она указала, что также "необходимо обсудить юридический ответ на преступления агрессии и механизм создания специального трибунала для судебного преследования за них".

Каллас также назвала "прямым терроризмом" вероятное минирование оккупантами плотины Каховской ГЭС.

  • 20 октября секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что если россияне подорвут дамбу Каховской ГЭС, – это не только приведет к катастрофе с большим количеством жертв, но и временно оккупированный Крым будет отрезан от водоснабжения. 

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Сергій Бережний
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