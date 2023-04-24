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ЕС хочет отвернуть ключевых партнеров от России и Китая – Euractiv

Цей матеріал також доступний українською
24.04.2023, 19:35
ЕС хочет отвернуть ключевых партнеров от России и Китая – Euractiv - Фото
Си Цзиньпин и Владимир Путин (фото: EPA)

Евросоюз хочет наладить сотрудничество с "третьими странами" в борьбе с Россией и сдерживании Китая. В "приоритетные страны" вошли Бразилия, Чили, Нигерия и Казахстан, сообщает Euractiv со ссылкой на внутренний меморандум дипломатической службы ЕС и источники в дипломатической среде.

Отмечается, что каждая из четырех стран является "мощным центром в регионе". Для их привлечения предлагают "улучшить предложение" со стороны ЕС.

"Мы оказались в конкурентной геополитической среде: не только борьба нарративов, но и борьба предложений. Нам нужно улучшить наше предложение и укрепить наши отношения с ними", – говорится в документе.

На второй год полномасштабного вторжения РФ в Украину, ЕС пытается предоставить альтернативу российским и китайским нарративам в Латинской Америке, Африке и Азии, пишет издание.

Бразилия и Чили являются "желательными вариантами" для диверсификации ЕС в богатой сырьем Латинской Америке, которая "больше всего соответствует нашим [ЕС] ценностям и целям", пишет издание со ссылкой на высокопоставленного европейского дипломата.

Как отмечает Euractiv, Нигерия является экономическим центром Западной Африки и, возможно, обгонит Китай и станет второй страной мира по численности населения к 2100 году.

ЕС ставит в ключевой приоритет "обеспечить отсутствие обхода международных санкций" Россией через Казахстан. Также страна может помочь ЕС диверсифицироваться от российских источников энергии, пишет издание.

Кроме потенциальных торговых соглашений документ освещает предложения ЕС для четырех "пилотных стран" в энергетике, миграционной политике, экономическом развитии и координации безопасности.

  • 13 апреля 2023 года агентство Bloomberg написало, что Казахстан вытесняет Россию на рынке обогащенного урана.
  • 19 апреля The New York Times сообщило, что РФ закупает на Западе микросхемы для оружия через Армению, Казахстан и Китай.

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Артем Джеріпа
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Китай санкции война евросоюз
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