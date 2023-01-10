UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

ЕС и НАТО выводят партнерство на новый уровень на фоне войны: подписана декларация

Цей матеріал також доступний українською
10.01.2023, 13:54
ЕС и НАТО выводят партнерство на новый уровень на фоне войны: подписана декларация - Фото
Йенс Столтенберг (Фото - скриншот из видео)

Сегодня, 10 января, Европейский Союз и НАТО подписали совместную декларацию о стратегическом партнерстве на фоне развязанной Россией войны против Украины. Об этом в ходе брифинга объявил генсек Альянса Йенс Столтенберг.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Декларацию подписали Столтенберг, председатель Европейского совета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Мы только что подписали третью совместную декларацию ЕС-НАТО о стратегическом партнерстве между НАТО и ЕС. Это важнее, чем когда-либо", – сказал Столтенберг.

Первая декларация была подписана в 2016-м, а вторая – в 2018-м. В подписанном сегодня документе отмечается, что российская агрессия стала ключевым вызовом евроатлантической безопасности и стабильности.

"Президент Путин хотел за несколько дней захватить Украину и разделить нас. В обоих случаях он явно потерпел неудачу", – заявил Столтенберг.

Генсек НАТО заявил, что московский режим хочет "другой Европы", хочет контролировать своих соседей и видит угрозу в демократии и свободе.

"Это имеет долгосрочные последствия для нашей безопасности. Мы должны продолжать укреплять евроатлантическую связь, НАТО, мы должны укреплять партнерство между НАТО и ЕС и поддерживать Украину", – сказал он. 

Фон дер Ляйен анонсировала санкции ЕС против стран, которые помогают РФ в войне против Украины.

"Мы будем давить на Кремль санкциями столько, сколько потребуется. Мы распространим эти санкции на тех, кто поддерживает Россию в военном измерении – Иран, Беларусь", – заявила глава Еврокомиссии.

  • В июне на саммите стран НАТО в Мадриде была утверждена новая стратегия Альянса, в которой Россия названа "наиболее серьезной и прямой угрозой" для безопасности членов Альянса, мира и стабильности в Евроантлантическом регионе.
  • Украина 30 сентября подала официальную заявку на ускоренное вступление в НАТО. 2 октября президенты девяти стран Центральной и Восточной Европы опубликовали совместное заявление, в котором призывают всех членов НАТО существенно увеличить военную помощь Украине.
Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война декларация урсула фон дер ляйен йенс столтенберг Шарль Мишель ес-нато
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Менеджер/менеджерка спільноти
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 