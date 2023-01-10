ЕС и НАТО выводят партнерство на новый уровень на фоне войны: подписана декларация

Сегодня, 10 января, Европейский Союз и НАТО подписали совместную декларацию о стратегическом партнерстве на фоне развязанной Россией войны против Украины. Об этом в ходе брифинга объявил генсек Альянса Йенс Столтенберг.

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Декларацию подписали Столтенберг, председатель Европейского совета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Мы только что подписали третью совместную декларацию ЕС-НАТО о стратегическом партнерстве между НАТО и ЕС. Это важнее, чем когда-либо", – сказал Столтенберг.

Первая декларация была подписана в 2016-м, а вторая – в 2018-м. В подписанном сегодня документе отмечается, что российская агрессия стала ключевым вызовом евроатлантической безопасности и стабильности.

"Президент Путин хотел за несколько дней захватить Украину и разделить нас. В обоих случаях он явно потерпел неудачу", – заявил Столтенберг.

Генсек НАТО заявил, что московский режим хочет "другой Европы", хочет контролировать своих соседей и видит угрозу в демократии и свободе.

"Это имеет долгосрочные последствия для нашей безопасности. Мы должны продолжать укреплять евроатлантическую связь, НАТО, мы должны укреплять партнерство между НАТО и ЕС и поддерживать Украину", – сказал он.

Фон дер Ляйен анонсировала санкции ЕС против стран, которые помогают РФ в войне против Украины.

"Мы будем давить на Кремль санкциями столько, сколько потребуется. Мы распространим эти санкции на тех, кто поддерживает Россию в военном измерении – Иран, Беларусь", – заявила глава Еврокомиссии.

В июне на саммите стран НАТО в Мадриде была утверждена новая стратегия Альянса, в которой Россия названа "наиболее серьезной и прямой угрозой" для безопасности членов Альянса, мира и стабильности в Евроантлантическом регионе.

Украина 30 сентября подала официальную заявку на ускоренное вступление в НАТО. 2 октября президенты девяти стран Центральной и Восточной Европы опубликовали совместное заявление, в котором призывают всех членов НАТО существенно увеличить военную помощь Украине.

Оксана Житнюк

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