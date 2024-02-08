ЕС критикует поставки в РФ санкционных товаров. Хочет создать орган для контроля- Politico

Издание узнало, что экспорт запрещенных товаров из ЕС вырос с 3 млрд евро до начала вторжения в Украину до 5,6 млрд евро к середине 2023 года

Майред Макгиннес (Фото: EPA)

Европейский Союз требует от правительств срочно прекратить нелегальный поток товаров в Россию на фоне стремления Брюсселя взять под контроль закрытие лазеек в санкциях. В письме Европейской комиссии, с которым ознакомилось издание Politico, страны были предупреждены о необходимости "немедленных, согласованных и решительных действий со стороны всех". Также собеседник заявил, что Еврокомиссия изучает возможность создания органа ЕС для обеспечения соблюдения санкций.

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По данным журналистов, глава Еврокомиссии по вопросам финансов Майред Макгиннес и глава Еврокомиссии по вопросам торговли Валдис Домбровскис, которые подписали письмо, заявили, что вскоре они поделятся "детальной информацией" о том, где компании уклоняются от выполнения санкций. Они заявили, что до середины апреля свяжутся со столицами, чтобы оценить принятые меры.

В письме говорится о том, что экспорт запрещенных товаров из ЕС в страны, не являющиеся членами Евросоюза, вырос с 3 млрд евро до начала вторжения в Украину до 5,6 млрд евро к середине 2023 года. Этот "чрезвычайно тревожный" рост компенсирует потерю легальной торговли этими товарами с Россией до войны, говорится в письме.

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В письме содержится приказ правительствам "привлечь к ответственности операторов ЕС, которые активно подрывают санкции ЕС, где бы они ни действовали", а также удержать компании от использования лазеек в санкциях, публикуя "наиболее показательные" случаи и наказания за них.

По словам собеседника издания, который знаком с переговорами, – Еврокомиссия изучает возможность создания органа ЕС для обеспечения соблюдения санкций, фактически отобрав эту работу у правительств.

Он отметил, что эта идея приобретает все большую популярность и может быть включена в повестку дня президента Комиссии Урсулы фон дер Ляйен, если она будет назначена на второй срок, который начнется до конца 2024 года.

В частности, Макгиннес посоветовала странам-членам связаться с компаниями, которые участвуют в производстве санкционных товаров, чтобы подтолкнуть их к более тщательной проверке своих цепей поставок на соответствие санкционным правилам ЕС.

Национальные органы власти должны делиться информацией о компаниях и физических лицах из стран, не входящих в ЕС, которые могут быть причастны к использованию лазеек в санкциях, а также "проявлять особую бдительность" в отношении исключений из санкций, которые могут усугубить проблему, говорится в письме.

Также издание узнало, что Макгиннес обсудит письмо с национальными министрами на встрече по вопросам санкций 13 февраля.

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За девять месяцев 2023 года Турция резко увеличила экспорт товаров двойного назначения в Азербайджан, Грузию, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан. США подозревают, что через Турцию и эти страны товары, подпадающие под экспортный контроль Запада, попадают в Россию.

12 января начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил, что Россия "не голодает", несмотря на санкции.

15 января глава НАПК Александр Новиков заявил, что бизнес боится попасть в перечень международных спонсоров войны, который ведет Национальное агентство по предотвращению коррупции.

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