ЄС критикує потрапляння до РФ підсанкційних товарів. Хоче створити орган для контролю – Politico

Видання дізналося, що експорт заборонених товарів з ЄС зріс з 3 млрд євро до початку вторгнення в Україну до 5,6 млрд євро до середини 2023 року

Майред Макгіннес (Фото: EPA)

Європейський Союз вимагає від урядів терміново припинити нелегальний потік товарів до Росії на тлі прагнення Брюсселя взяти під контроль закриття лазівок у санкціях. У листі від Європейської комісії, з яким ознайомилося видання Politico, країни були попереджені щодо необхідності "негайних, узгоджених і рішучих дій з боку всіх". Також співрозмовник видання заявив, що Єврокомісія вивчає можливість створення органу ЄС для забезпечення дотримання санкцій.

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За даними журналістів, глава Єврокомісії з питань фінансів Майред Макгіннес та глава Єврокомісії з питань торгівлі Валдіс Домбровскіс, які підписали лист, заявили, що незабаром вони поділяться "детальною інформацією" про те, де компанії ухиляються від виконання санкцій. Вони заявили, що до середини квітня зв'яжуться зі столицями, щоб оцінити вжиті заходи.

У листі йдеться про те, що експорт заборонених товарів з ЄС до країн, які не є членами ЄС, зріс з 3 млрд євро до початку вторгнення в Україну до 5,6 млрд євро до середини 2023 року. Це "надзвичайно тривожне" зростання компенсує втрату легальної торгівлі цими товарами з Росією до війни, йдеться в листі.

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У листі міститься наказ урядам "притягнути до відповідальності операторів ЄС, які активно підривають санкції Євросоюзу, хай би де вони діяли", а також утримати компанії від використання лазівок у санкціях, публікуючи "найбільш показові" випадки та покарання за них.

За словами співрозмовника видання, який знайомий із переговорами, – Єврокомісія вивчає можливість створення органу ЄС для забезпечення дотримання санкцій, фактично відібравши цю роботу в урядів.

Він зазначив, що ця ідея набуває все більшої популярності й може бути включена до порядку денного президента Комісії Урсули фон дер Ляєн, якщо вона буде призначена на другий термін, який розпочнеться до кінця 2024 року.

Зокрема, Макгіннес порадила країнам-членам зв'язатися з компаніями, які беруть участь у виробництві санкційних товарів, щоб підштовхнути їх до більш ретельної перевірки своїх ланцюгів постачання на відповідність санкційним правилам ЄС.

Національні органи влади повинні ділитися інформацією про компанії та фізичних осіб з країн, що не входять до ЄС, які можуть бути причетні до використання лазівок у санкціях, а також "проявляти особливу пильність" щодо винятків із санкцій, які можуть погіршити проблему, йдеться в листі.

Також видання дізналося, що Макгіннес обговорить лист з національними міністрами на зустрічі з питань санкцій 13 лютого.

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За дев'ять місяців 2023 року Туреччина різко збільшила експорт товарів подвійного призначення до Азербайджану, Грузії, Казахстану, Киргизстану та Узбекистану. США підозрюють, що через Туреччину та ці країни товари, які підпадають під експортний контроль Заходу, потрапляють до Росії.

12 січня начальник української військової розвідки Кирило Буданов заявив, що Росія "не голодує", попри санкції.

15 січня голова НАЗК Олександр Новіков заявив, що бізнес боїться потрапити до переліку міжнародних спонсорів війни, який веде Національне агентство з питань запобігання корупції.

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