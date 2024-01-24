Комітет Сенату США схвалив закон щодо конфіскації російських активів – Reuters

За даними Reuters, сенатський комітет у закордонних справах проголосував 20 голосами за "Акт з відновлення економічного процвітання та можливостей (REPO) для українців"

Бен Кардін (Фото: EPA)

Комітет Сенату США схвалив закон, який допоможе створити умови для конфіскації російських активів і передавання їх Україні для відновлення після руйнувань. Про це повідомило агентство Reuters.

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За даними агентства, сенатський комітет у закордонних справах проголосував 20 голосами проти одного за "Акт з відновлення економічного процвітання та можливостей (REPO) для українців".

Комітет у закордонних справах Палати представників ухвалив аналогічний законопроєкт, також із переважною двопартійною підтримкою, зазначили журналісти.

За даними видання, якщо законопроєкт пройде повне голосування в Сенаті та Палаті представників та буде підписаний американським президентом Джо Байденом – це відкриє шлях до першої в історії конфіскації Вашингтоном активів центрального банку країни, з якою він не перебуває у стані війни.

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Голова комітету у закордонних справах Сенату від демократів Бен Кардін "оптимістично налаштований" щодо прийняття законопроєкту, зазначивши, що той має широку підтримку як з боку демократів, так і республіканців у Сенаті та Палаті представників, а також з боку адміністрації президента.

"Ось чому це має бути зроблено правильно", – сказав Кардін у коментарі для агентства.

За даними журналістів, цей законопроєкт передбачає, що будь-які арештовані російські кошти будуть використані для відновлення України. Він не пов'язаний із запитом Байдена про додаткове фінансування України на суму $61 млрд на безпекову допомогу.

Водночас 23 січня стало відомо, що ЄС планує застосувати податок на надприбуток від заморожених активів Центрального банку Росії, проте без конфіскації коштів. Група країн, зокрема й Німеччина, чітко дали зрозуміти, що вони проти арешту російських активів з юридичних міркувань, повідомляє видання із посиланням на анонімних співрозмовників, які знайомі з цим питанням.

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