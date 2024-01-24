Комитет Сената США одобрил закон о конфискации российских активов – Reuters

По данным Reuters, сенатский комитет проголосовал за "Акт по возобновлению экономического процветания и возможностей (REPO) для украинцев"

Бен Кардин (Фото: EPA)

Комитет Сената США принял закон, который поможет создать условия для конфискации российских активов и передачи их Украине для восстановления после разрушений. Об этом сообщило агентство Reuters.

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По данным агентства, сенатский комитет по иностранным делам проголосовал 20 голосами против одного за "Акт по возобновлению экономического процветания и возможностей (REPO) для украинцев".

Комитет по иностранным делам Палаты представителей принял аналогичный законопроект, также с подавляющей двухпартийной поддержкой, отметили журналисты.

По данным издания, если законопроект пройдет полное голосование в Сенате и Палате представителей и будет подписан американским президентом Джо Байденом – это откроет путь к первым в истории конфискации Вашингтоном активам центрального банка страны, с которым он не находится в состоянии войны.

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Председатель комитета по иностранным делам Сената от демократов Бен Кардин "оптимистично настроен" относительно принятия законопроекта, отметив, что тот имеет широкую поддержку как со стороны демократов, так и республиканцев в Сенате и Палате представителей, а также со стороны администрации президента.

"Вот почему это должно быть сделано правильно", – сказал Кардин в комментарии для агентства.

По данным журналистов, этот законопроект предусматривает, что любые арестованные российские средства будут использованы для восстановления Украины. Он не связан с запросом Байдена о дополнительном финансировании Украины на сумму $61 млрд на помощь в сфере безопасности.

В то же время 23 января стало известно, что ЕС планирует применить налог на сверхдоход от замороженных активов центрального банка России, однако без конфискации средств. Группа стран, в том числе Германия, четко дали понять, что они против ареста российских активов по юридическим соображениям, сообщает издание со ссылкой на анонимных собеседников, знакомых с этим вопросом.

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