Комитет Сената США одобрил закон о конфискации российских активов – Reuters
Комитет Сената США принял закон, который поможет создать условия для конфискации российских активов и передачи их Украине для восстановления после разрушений. Об этом сообщило агентство Reuters.
По данным агентства, сенатский комитет по иностранным делам проголосовал 20 голосами против одного за "Акт по возобновлению экономического процветания и возможностей (REPO) для украинцев".
Комитет по иностранным делам Палаты представителей принял аналогичный законопроект, также с подавляющей двухпартийной поддержкой, отметили журналисты.
По данным издания, если законопроект пройдет полное голосование в Сенате и Палате представителей и будет подписан американским президентом Джо Байденом – это откроет путь к первым в истории конфискации Вашингтоном активам центрального банка страны, с которым он не находится в состоянии войны.
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Председатель комитета по иностранным делам Сената от демократов Бен Кардин "оптимистично настроен" относительно принятия законопроекта, отметив, что тот имеет широкую поддержку как со стороны демократов, так и республиканцев в Сенате и Палате представителей, а также со стороны администрации президента.
"Вот почему это должно быть сделано правильно", – сказал Кардин в комментарии для агентства.
По данным журналистов, этот законопроект предусматривает, что любые арестованные российские средства будут использованы для восстановления Украины. Он не связан с запросом Байдена о дополнительном финансировании Украины на сумму $61 млрд на помощь в сфере безопасности.
В то же время 23 января стало известно, что ЕС планирует применить налог на сверхдоход от замороженных активов центрального банка России, однако без конфискации средств. Группа стран, в том числе Германия, четко дали понять, что они против ареста российских активов по юридическим соображениям, сообщает издание со ссылкой на анонимных собеседников, знакомых с этим вопросом.
- В мае 2023 года премьер-министр Бельгии Де Кро говорил, что в Бельгии заморожены российские государственные активы на сумму 180 млрд евро. В октябре во время визита в Киев он заявил, что Украина в 2024 году получит от Бельгии первые 1,7 млрд. евро от этих активов.
- 28 октября лидеры стран ЕС одобрили план, предусматривающий направление миллиардов евро доходов, полученных от замороженных российских активов, на помощь Украине.
- 15 января спецпредставитель США Прицкер в Давосе заявила, что конфискация замороженных российских активов потребует коллективного решения всех стран, где есть такие активы, и не произойдет "очень быстро".
- 17 января министр иностранных дел Британии Кэмерон заявил, что в вопросе замороженных российских активов и их использовании в помощь Украине есть три аргумента: юридический, моральный и политический.
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