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ЕС: Помощь Украине не зависит от хода войны. ВСУ проходят огромные укрепления и мины РФ

Цей матеріал також доступний українською
02.10.2023, 06:23
ЕС: Помощь Украине не зависит от хода войны. ВСУ проходят огромные укрепления и мины РФ - Фото
Жозеп Боррель (Фото: EPA)

Главный дипломат Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что военная помощь Украине не зависит от хода войны в ближайшее время. Об этом он сообщил во время брифинга в Укринформе в Киеве.

По его словам, европейская поддержка Украине не зависит от хода войны в ближайшие дни или недели.

Он отметил, что Силы обороны преодолевают мощные оборонные укрепления россиян, а спутниковые снимки показывают, что иногда их ширина достигает 25 км.

Боррель заявил, что минные поля мешают наступлению украинских соединений.

"Наша поддержка не зависит от одного дня. Это постоянная, структурированная поддержка, потому что мы сталкиваемся с экзистенциальной угрозой. Она не разрешается в один день. Украинцы борются смело и с теми возможностями, которые у них есть", — заявил дипломат.

Представитель ЕС подчеркнул, что союзники должны предоставлять больше вооружений Украине, а также ускорить помощь.

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Дмитрий Гриниченко
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