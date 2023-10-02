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ЄС: Допомога Україні не залежить від перебігу війни. ЗСУ проходять величезні укріплення та міни РФ

Этот материал также доступен на русском
02.10.2023, 06:23
ЄС: Допомога Україні не залежить від перебігу війни. ЗСУ проходять величезні укріплення та міни РФ - Фото
Жозеп Боррель (Фото: EPA)

Головний дипломат Європейського союзу Жозеп Боррель заявив, що військова допомога Україні не залежить від перебігу війни найближчим часом. Про це він повідомив під час брифінгу в Укрінформі у Києві.

За його словами, європейська підтримка Україні не залежить від перебігу війни найближчими днями чи тижнями.

Він зазначив, що Сили оборони долають потужні оборонні укріплення росіян, а супутникові знімки показують, що їхня ширина іноді досягає 25 км.

Боррель заявив, що мінні поля заважають наступу українських з'єднань.

"Наша підтримка не залежить від одного дня. Це постійна, структурована підтримка, тому що ми стикаємося з екзистенційною загрозою. Вона не розв'язується в один день. Українці борються сміливо і з тими можливостями, які мають", — заявив дипломат.

Представник ЄС наголосив, що союзники мають надавати більше озброєнь Україні, а також прискорити допомогу.

Читайте також: Боррель про Росію та Путіна: Економічний карлик, бензоколонка з ядерною бомбою

Дмитро Гриниченко
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