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ЕС возмутили условия России: Только победители так делают – говорят "вот мои условия"

Цей матеріал також доступний українською
29.12.2021, 11:54
ЕС возмутили условия России: Только победители так делают – говорят
Жозеп Боррель (Фото: EPA)

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель назвал "абсолютно неприемлемыми" требования России по прекращению расширения НАТО на восток. Он подчеркнул, что эти условия недопустимы "особенно с учетом Украины", пишет издание Welt.

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Боррель заявил, что требования Кремля в отношении НАТО/ЕС – это впервые, когда Россия "сформировала свою повестку дня в форме настоящего договора".

"Такого еще никогда не было. Только победители так делают: сказать то и то – мои условия. Требования "гарантий безопасности" и прекращение расширения ЕС и НАТО на востоке – это чисто российская повестка дня с совершенно неприемлемыми условиями", – сказал он.

Представитель ЕС добавил, что переговоры, которые начнутся в январе 2022-го, должны касаться не только обострения ситуации на границе Украины с Россией, но и других нарушений Кремля.

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Речь идет не только о внешней, но и о внутренней политике президента РФ Владимира Путина, заявил Боррель. Он конкретизировал, что имеет в виду развитие прав человека в России и борьбу с такими оппозиционерами, как Алексей Навальный.

"Такие вопросы также должны решаться в переговорах с Москвой", – подытожил Боррель.

Марина Тищенко
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агрессия России война ЕС граница нато сдерживание Жозеп Боррель
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