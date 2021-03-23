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Еще одного артиста из России внесли в список угроз нацбезопасности

23.03.2021, 22:53
Еще одного артиста из России внесли в список угроз нацбезопасности - Фото
Сергей Дружко (Скриншот видео Youtube-канала Дружко)

Российский актер, телеведущий и блогер Сергей Дружко включен в список лиц, которые создают угрозу нацбезопасности. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и информационной политики.

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Как отмечается, Дружко попал в список по представлению Службы безопасности, полученному МКИП 11 марта.

В министерстве напомнили, что в соответствии со статьей 15 закона о кинематографии, МКИП вносит изменения в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности на основании обращений СНБО, СБУ и Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания.

В мае 2017 года Дружко опубликовал на своей странице в соцсети ВКонтакте песню под названием "Наш Крым" и назвал ее ответом украинской певице Джамале, которая с композицией 1944 победила на конкурсе Евровидение-2017.

  • 9 и 11 февраля Министерство культуры и информационной политики внесло в перечень лиц, которые угрожают национальной безопасности, семь российских артистов.

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Наталия Медведева
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