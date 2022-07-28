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Еще оружие. Залужный обсудил с командующим Армии Канады новые поставок военной помощи

Цей матеріал також доступний українською
28.07.2022, 00:22
Еще оружие. Залужный обсудил с командующим Армии Канады новые поставок военной помощи - Фото
Валерий Залужный (Фото: пресс-служба ОП)

27 июля главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал Валерий Залужный в телефонном разговоре с начальником штаба обороны Вооруженных Сил Канады генералом Вейном Дональдом Эйром обсудил новые поставки оружия в Украину. Об этом сообщается в Facebook Залужного.

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Главнокомандующий поблагодарил Эйра и в его лице премьер-министра Канады Джастина Трюдо и канадский народ за военную помощь Украине в условиях полномасштабной российской агрессии.

"Мы предметно обсудили ход и объемы очередных поставок вооружения и техники", – написал Залужный.

Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что генерал Эйр лично прилагает много усилий для поддержки Украины.

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Наталия Медведева
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канада военная помощь Валерий Залужный
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