Еще полгода назад была "катастрофа". В Киеве не нашли печатных СМИ без украинской версии

Офис уполномоченного по защите государственного языка провел в Киеве первый этап мониторинга соблюдения вступившего в действие 16 января закона, согласно которому все печатные СМИ должны иметь украинскую версию. По результатам проверки, в местах продажи не зафиксированы издания, не имеющие украинской версии. Об этом сообщает пресс-служба языкового омбудсмена.

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Во время первого этапа, который проводился в течение 18 января в Киеве, осмотрены точки распространения в сетях супермаркетов "Новус", "Ашан", "Сильпо", "Варус", а также возле станций метро "Вокзальная", "Житомирская", "Академгородок", "Героев Днепра".

"С удовольствием констатируем, что издания, вышедшие после 16 января и не имеющие украинской версии, в местах продажи не зафиксированы", – сказано в сообщении.

Омбудсмен Тарас Креминь отметил, что многие из СМИ перешли на издание газет и журналов исключительно на государственном языке. Это, по его словам, сделали "даже некоторые из тех, на чье законопослушание мало кто рассчитывал".

В ходе мониторинга также установлено, что в целом и распространители соблюдают норму об обязательном наличии не менее 50% экземпляров изданий на украинском языке, сообщили в офисе уполномоченного.

В некоторых точках продаж не оказалось экземпляров на украинском языке, но это, по мнению омбудсмена, скорее связано с недостаточным тиражом таких экземпляров в условиях переходного периода.

Креминь говорит, что еще в июне 2021 года ситуация была "катастрофическая". Через полгода, по его словам, ситуация кардинально другая.

В апреле 2019 года был принят закон о государственном языке, он вступил в силу 16 июля того же года. Однако ряд депутатов обратились в КСУ с жалобой, что документ "дискриминирует русский язык". В июле 2021-го КСУ признал закон о языке конституционным.

16 января 2021-го вступила в силу статья этого закона, по которой в сфере услуг их продавец должен общаться с клиентами на госязыке, если только клиент не попросит о другом.

16 июля 2021-го вступил в силу еще ряд норм языкового закона в сферах культуры, туризма и издательства книг.

Вадим Ребрина

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