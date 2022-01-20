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Еще полгода назад была "катастрофа". В Киеве не нашли печатных СМИ без украинской версии

Цей матеріал також доступний українською
20.01.2022, 16:47
Еще полгода назад была
Тарас Креминь (Фото - Vasyl Mokan, Facebook)

Офис уполномоченного по защите государственного языка провел в Киеве первый этап мониторинга соблюдения вступившего в действие 16 января закона, согласно которому все печатные СМИ должны иметь украинскую версию. По результатам проверки, в местах продажи не зафиксированы издания, не имеющие украинской версии. Об этом сообщает пресс-служба языкового омбудсмена.

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Во время первого этапа, который проводился в течение 18 января в Киеве, осмотрены точки распространения в сетях супермаркетов "Новус", "Ашан", "Сильпо", "Варус", а также возле станций метро "Вокзальная", "Житомирская", "Академгородок", "Героев Днепра".

"С удовольствием констатируем, что издания, вышедшие после 16 января и не имеющие украинской версии, в местах продажи не зафиксированы", – сказано в сообщении.

Омбудсмен Тарас Креминь отметил, что многие из СМИ перешли на издание газет и журналов исключительно на государственном языке. Это, по его словам, сделали "даже некоторые из тех, на чье законопослушание мало кто рассчитывал".

В ходе мониторинга также установлено, что в целом и распространители соблюдают норму об обязательном наличии не менее 50% экземпляров изданий на украинском языке, сообщили в офисе уполномоченного.

В некоторых точках продаж не оказалось экземпляров на украинском языке, но это, по мнению омбудсмена, скорее связано с недостаточным тиражом таких экземпляров в условиях переходного периода.

Креминь говорит, что еще в июне 2021 года ситуация была "катастрофическая". Через полгода, по его словам, ситуация кардинально другая.

Еще полгода назад была "катастрофа". В Киеве не нашли печатных СМИ без украинской версии

Вадим Ребрина
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государственный язык сми омбудсмен Тарас Креминь
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