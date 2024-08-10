Еще один рекордный приговор по делу за штурм Капитолия: калифорниец сядет на 20 лет

Отягчающими обстоятельствами для Дэвида Демпси стали предыдущие судимости за кражи и нападение на мирную демонстрацию против Трампа в 2019 году

Капитолийский холм (Фото: ЕРА/MICHAEL REYNOLDS)

Суд в США приговорил калифорнийца Дэвида Николаса Демпси к 20 годам заключения за роль в штурме Капитолия сторонниками экс-президента Дональда Трампа 6 января 2021 года. Как пишет The Guardian, это один из самых больших сроков по этому делу.

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Демпси судили за участие в беспорядках во время штурма Капитолия. Он использовал флагштоки, перечные баллончики и другие подручные предметы против полиции. В обычной жизни мужчина работал в строительстве и ресторанах, пишут журналисты.

Прокуроры описали его как одного из самых активных участников штурма. По данным следствия, он ранил по меньшей мере двух милиционеров и напал на другого участника событий, пытавшегося разоружить его.

В январе американец признал свою вину по двум обвинениям в использовании "опасного оружия" против полиции. Он также извинился перед правоохранителями, которым нанес ущерб.

Отягчающими обстоятельствами стали предыдущие судимости за кражи и нападение на мирную демонстрацию против Трампа в 2019 году.

Прокуроры министерства юстиции просили для Демпси 21 год и 10 месяцев заключения, но 9 августа ему присудили 20 лет лишения свободы.

6 января 2021 года сторонники Трампа ворвались в Капитолий, чтобы помешать оглашению результатов президентских выборов. Через четыре часа полиция восстановила порядок.

В штурме Капитолия обвинили неправительственную организацию Oath Keepers ("Хранители присяги"), трем членам группы грозит до 20 лет тюрьмы.

25 мая 2023 года суд приговорил к четырем с половиной годам Ричарда Бернетта, который забрасывал ноги на стол спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси.

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