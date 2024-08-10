Ще один рекордний вирок у справі за штурм Капітолія: каліфорнієць сяде на 20 років

Обтяжувальними обставинами для Девіда Демпсі стали попередні судимості за крадіжки та напад на мирну демонстрацію проти Трампа у 2019 році

Капітолійський пагорб (Фото: ЕРА/MICHAEL REYNOLDS)

Суд у США засудив каліфорнійця Девіда Ніколаса Демпсі до 20 років ув'язнення за роль у штурмі Капітолія прихильниками експрезидента Дональда Трампа 6 січня 2021 року. Як пише The Guardian, це один з найбільших термінів у цій справі.

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Демпсі судили за участь у заворушеннях під час штурму Капітолія. Він використовував флагштоки, перцеві балончики та інші підручні предмети проти поліції. У звичайному житті чоловік працював у будівництві та в ресторанах, пишуть журналісти.

Прокурори описали його як одного з найактивніших учасників штурму. За даними слідства, він поранив щонайменше двох правоохоронців і напав на іншого учасника подій, який намагався роззброїти його.

У січні американець визнав свою провину за двома звинуваченнями щодо використання "небезпечної зброї" проти поліції. Він також перепросив перед правоохоронцями, яким завдав шкоди.

Обтяжувальними обставинами стали попередні судимості за крадіжки та напад на мирну демонстрацію проти Трампа у 2019 році.

Прокурори міністерства юстиції просили для Демпсі 21 рік і 10 місяців ув'язнення, але 9 серпня йому присудили 20 років позбавлення волі.

6 січня 2021 року прихильники Трампа увірвались у Капітолій, щоб завадити оголошенню результатів президентських виборів. Через чотири години поліція відновила порядок.

У штурмі Капітолія звинуватили неурядову організацію Oath Keepers ("Охоронці присяги"), трьом членам групи загрожує до 20 років тюрми.

25 травня 2023 року суд засудив до чотирьох з половиною років Річарда Бернетта, який закидував ноги на стіл спікерки Палати представників Ненсі Пелосі.

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