Эскалация в противостоянии США и Европы за Гренландию – плохая новость и для Киева, говорит эксперт
Дональд Трамп (Фото: FRANCIS CHUNG / EPA)

Вероятная эскалация торгового противостояния между Европой и США насчет претензий Америки на Гренландию является плохой новостью, в частности, для Украины – из-за зависимости от поддержки Запада. Об этом для текста LIGA.net о ситуации с самоуправляемым островом в составе Дании сообщил гостевой профессор Университета Тафтса (США) Владимир Дубовик.

По его мнению, вероятность введения американских пошлин против европейских стран довольно высока.

"[Президент США] Трамп за этот год привык использовать тарифы как рычаг влияния. Он считает, что это работает. Плюс ему нравится, когда он в центре внимания, и все комментируют происходящее. Также думаю, что Трамп не понимает почему этот вопрос такой чувствительный, важный для европейцев, почему бы им не уступить остров, на котором почти никто не живет", – рассказал Дубовик.

Однако, добавил он, Европейский Союз вряд ли оставит это без ответа – по меньшей мере, торговое соглашение между Вашингтоном и блоком "точно под угрозой".

Также можно ожидать широкую солидарность избирателей и политиков в Европе – даже ультраправые от Британии до Германии критикуют американского президента, отметил специалист.

"Поэтому, к сожалению, эскалация здесь вполне возможна. Что, конечно, плохая новость для трансатлантического сообщества и Украины, которая зависит от их помощи", – подытожил Дубовик.

  • 17 января 2026 года Трамп объявил о введении с февраля тарифов против союзников, которые отправили в Гренландию ограниченное количество военных.
  • На следующий день восемь государств Европы выпустили совместное заявление, в котором заявили, что тарифные угрозы подрывают трансатлантические отношения.
  • Глава крупнейшей фракции Европарламента сообщил, что депутаты готовы остановить процесс утверждение торгового соглашения между ЕС и Америкой из-за намерения президента США ввести новые пошлины.
  • 19 января президент Штатов посоветовал европейцам сосредоточиться на войне России против Украины, а не на Гренландии.