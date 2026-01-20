Эскалация в противостоянии США и Европы за Гренландию – плохая новость и для Киева, говорит эксперт

Дональд Трамп (Фото: FRANCIS CHUNG / EPA)

Вероятная эскалация торгового противостояния между Европой и США насчет претензий Америки на Гренландию является плохой новостью, в частности, для Украины – из-за зависимости от поддержки Запада. Об этом для текста LIGA.net о ситуации с самоуправляемым островом в составе Дании сообщил гостевой профессор Университета Тафтса (США) Владимир Дубовик.

По его мнению, вероятность введения американских пошлин против европейских стран довольно высока.

"[Президент США] Трамп за этот год привык использовать тарифы как рычаг влияния. Он считает, что это работает. Плюс ему нравится, когда он в центре внимания, и все комментируют происходящее. Также думаю, что Трамп не понимает почему этот вопрос такой чувствительный, важный для европейцев, почему бы им не уступить остров, на котором почти никто не живет", – рассказал Дубовик.

Однако, добавил он, Европейский Союз вряд ли оставит это без ответа – по меньшей мере, торговое соглашение между Вашингтоном и блоком "точно под угрозой".

Также можно ожидать широкую солидарность избирателей и политиков в Европе – даже ультраправые от Британии до Германии критикуют американского президента, отметил специалист.

"Поэтому, к сожалению, эскалация здесь вполне возможна. Что, конечно, плохая новость для трансатлантического сообщества и Украины, которая зависит от их помощи", – подытожил Дубовик.