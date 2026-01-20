Ескалація у протистоянні США та Європи за Гренландію є поганою новиною і для України, каже експерт

Дональд Трамп (Фото: FRANCIS CHUNG / EPA)

Ймовірна ескалація торговельного протистояння між Європою та США стосовно претензій Америки на Гренландію є поганою новиною, зокрема, для України – через залежність від підтримки Заходу. Про це для тексту LIGA.net про ситуацію з самоврядним островом у складі Данії повідомив гостьовий професор Університету Тафтса (США) Володимир Дубовик.

На його думку, вірогідність запровадження американських мит проти європейських країн є доволі високою.

"[Президент США] Трамп за цей рік звик використовувати тарифи як важіль впливу. Він вважає, що це працює. Плюс йому подобається, коли він у центрі уваги і всі коментують те, що відбувається. Також думаю, що Трамп не розуміє, чому це питання таке чутливе, важливе для європейців, чому б їм не поступитись островом, на якому майже ніхто не живе", – розповів Дубовик.

Однак, додав він, Європейський Союз навряд чи залишить це без відповіді – щонайменше торговельна угода між Вашингтоном та блоком "точно під загрозою".

Також можна очікувати на широку солідарність виборців та політиків у Європі – навіть ультраправі від Британії до Німеччини критикують американського президента, зауважив фахівець.

"Тож, на жаль, ескалація тут цілком можлива. Що, звісно, погана новина для трансатлантичної спільноти та України, яка залежить від їхньої допомоги", – підсумував Дубовик.