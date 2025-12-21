Если Китай нападет на Тайвань, то Россия может атаковать Европу – генсек НАТО

Рютте заявил, что НАТО должно быть готово к российской агрессии

Марк Рютте (Фото: ЕРА/OLIVER HOSLET)

НАТО видит глобальную связь между Китаем и Россией. Они могут синхронно атаковать Тайвань и Европу, заявил генсек НАТО Марк Рютте в интервью Bild.

Ему задали вопрос о перспективе избавиться от российского диктатора Владимира Путина, который у власти с 1999 года. Рютте ответил, НАТО – мирный оборонительный альянс, но что бы ни происходило в России, Запад не должен "быть наивным".

"Мы видим глобальную связь между Китаем и Россией. Китай присматривается к Тайваню. И я убежден, что если Китай предпримет там военные действия, он окажет давление на своего младшего партнера, Россию, под руководством Путина, чтобы она держала нас в напряжении здесь, в Европе", – считает генсек.

Поэтому Запад должен быть готов, а для этого должен тратить деньги на оборону и пополнять армию "лучшими мужчинами и женщинами".