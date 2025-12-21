Если Китай нападет на Тайвань, то Россия может атаковать Европу – генсек НАТО
НАТО видит глобальную связь между Китаем и Россией. Они могут синхронно атаковать Тайвань и Европу, заявил генсек НАТО Марк Рютте в интервью Bild.
Ему задали вопрос о перспективе избавиться от российского диктатора Владимира Путина, который у власти с 1999 года. Рютте ответил, НАТО – мирный оборонительный альянс, но что бы ни происходило в России, Запад не должен "быть наивным".
"Мы видим глобальную связь между Китаем и Россией. Китай присматривается к Тайваню. И я убежден, что если Китай предпримет там военные действия, он окажет давление на своего младшего партнера, Россию, под руководством Путина, чтобы она держала нас в напряжении здесь, в Европе", – считает генсек.
Поэтому Запад должен быть готов, а для этого должен тратить деньги на оборону и пополнять армию "лучшими мужчинами и женщинами".
- 16 декабря премьер Финляндии озвучил мнение, что Россия может перебросить войска к границам НАТО после перемирия в Украине.
- 19 декабря глава морского командования НАТО заявил, что альянсу не хватает устойчивости для долгих боевых действий с Россией.
