Якщо Китай нападе на Тайвань, то Росія може атакувати Європу – генсек НАТО

Марк Рютте (Фото: ЕРА/OLIVER HOSLET)

НАТО бачить глобальний зв'язок між Китаєм і Росією. Вони можуть синхронно атакувати Тайвань і Європу, заявив генсек НАТО Марк Рютте в інтерв'ю Bild.

Йому поставили запитання щодо перспективи позбутися російського диктатора Володимира Путіна, який у владі з 1999 року. Рютте відповів, НАТО – мирний оборонний альянс, але що б не відбувалося в Росії, Захід не повинен "бути наївним".

"Ми бачимо глобальний зв'язок між Китаєм і Росією. Китай придивляється до Тайваню. І я переконаний, що якщо Китай зробить там воєнні дії, він чинитиме тиск на свого молодшого партнера, Росію, під керівництвом Путіна, щоб вона тримала нас у напрузі тут, у Європі", – вважає генсек.

Тож Захід має бути готовим, а для цього має витрачати гроші на оборону і поповнювати армію "найкращими чоловіками і жінками".