Якщо Китай нападе на Тайвань, то Росія може атакувати Європу – генсек НАТО
НАТО бачить глобальний зв'язок між Китаєм і Росією. Вони можуть синхронно атакувати Тайвань і Європу, заявив генсек НАТО Марк Рютте в інтерв'ю Bild.
Йому поставили запитання щодо перспективи позбутися російського диктатора Володимира Путіна, який у владі з 1999 року. Рютте відповів, НАТО – мирний оборонний альянс, але що б не відбувалося в Росії, Захід не повинен "бути наївним".
"Ми бачимо глобальний зв'язок між Китаєм і Росією. Китай придивляється до Тайваню. І я переконаний, що якщо Китай зробить там воєнні дії, він чинитиме тиск на свого молодшого партнера, Росію, під керівництвом Путіна, щоб вона тримала нас у напрузі тут, у Європі", – вважає генсек.
Тож Захід має бути готовим, а для цього має витрачати гроші на оборону і поповнювати армію "найкращими чоловіками і жінками".
- 16 грудня прем'єр Фінляндії озвучив думку, що Росія може перекинути війська до кордонів НАТО після перемир'я в Україні.
- 19 грудня глава морського командування НАТО заявив, що альянсу не вистачає стійкості для довгих бойових дій із Росією.
