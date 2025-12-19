НАТО бракує стійкості для тривалих бойових дій з Росією – голова морського командування Альянсу

Альянс не готовий зараз до війни з Росією, оскільки не може витримувати тривалий період бойових дій, вважає віцеадмірал Королівського ВМФ Великої Британії

Військовий НАТО (Ілюстративне фото: ЕРА / Filip Singer)

Збройним силам країн Альянсу наразі не вистачає стійкості для ведення затяжного конфлікту, що посилює занепокоєння щодо готовності Європи до довгострокової конфронтації з Росією. Таку думку в інтерв’ю Bloomberg висловив віцеадмірал Королівського військово-морського флоту Великої Британії Майк Атлі, який очолює Об’єднане морське командування НАТО.

За словами військового, західним збройним силам необхідно готуватися до значно складнішого фронту, що передбачатиме традиційні бойові дії й кібератаки. Він зазначив, що НАТО володіє перевагою над Росією у можливостях, однак "не обов’язково спроможністю витримати період тривалих бойових дій".

"Чи маємо ми ту стійкість, яку хотіли б мати? Думаю, коментарі останніх 10 місяців показали, що ні, не маємо", – сказав Атлі.

Він наголосив, що країни-члени НАТО це усвідомлюють і готові інвестувати у розвиток необхідних спроможностей для підвищення стійкості.

Атлі зазначив, що інвестиції НАТО відповідатимуть усьому спектру викликів, з якими стикається Альянс. Надходитимуть вони поетапно.

Військовий підкреслив, що фінансові ресурси залишаються обмеженими, а держави мають багато конкуруючих пріоритетів щодо витрачання коштів платників податків. Питання полягає не у фінансуванні всіх можливих напрямів одночасно, а в правильному визначенні пріоритетів.

Атлі звернув увагу на те, що сучасна ситуація ускладнюється через взаємозалежність світу. Уразливими стають технології, ланцюги постачання та право інтелектуальної власності. Співпраця Росії з Китаєм, Іраном і Північною Кореєю ще більше ускладнює ці виклики.

"Ця проблема буде ставати дедалі складнішою, дедалі актуальнішою і нікуди не зникне. Це справді зовсім інше поле бою", – заявив він.

Попри застереження щодо нинішньої готовності до затяжного конфлікту, країни-члени НАТО беруть на себе необхідні зобов’язання.

"Чи вважаю я, що все рухається в правильному напрямку? Безумовно. Так, саме так", – сказав він.