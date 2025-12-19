НАТО не хватает устойчивости для долгих боевых действий с РФ – глава морского командования Альянса

Альянс не готов сейчас к войне с Россией, поскольку не может долго выдерживать боевых действий, считает вице-адмирал Королевского ВМФ Великобритании

Военный НАТО (Иллюстративное фото: ЕРА / Filip Singer)

Вооруженным силам стран Альянса пока не хватает устойчивости для ведения затяжного конфликта, что усиливает беспокойство относительно готовности Европы к долгосрочной конфронтации с Россией. Такое мнение в интервью Bloomberg высказал вице-адмирал Королевского военно-морского флота Великобритании Майк Атли, который возглавляет Объединенное морское командование НАТО.

По словам военного, западным вооруженным силам необходимо готовиться к значительно более сложному фронту, что будет включать традиционные боевые действия и кибератаки. Он отметил, что НАТО обладает преимуществом над Россией в возможностях, однако "не обязательно способностью выдержать период длительных боевых действий".

"Имеем ли мы ту устойчивость, которую хотели бы иметь? Думаю, комментарии последних 10 месяцев показали, что нет, не имеем", – сказал Атли.

Он подчеркнул, что страны-члены НАТО это осознают и готовы инвестировать в развитие необходимых возможностей для повышения устойчивости.

Атли отметил, что инвестиции НАТО будут отвечать всему спектру вызовов, с которыми сталкивается Альянс. Поступать они будут поэтапно.

Военный подчеркнул, что финансовые ресурсы остаются ограниченными, а у государств много конкурирующих приоритетов по расходованию средств налогоплательщиков. Вопрос заключается не в финансировании всех возможных направлений одновременно, а в правильном определении приоритетов.

Атли обратил внимание на то, что современная ситуация усложняется из-за взаимозависимости мира. Уязвимыми становятся технологии, цепи поставок и право интеллектуальной собственности. Сотрудничество России с такими странами как Китай, Иран и Северная Корея еще больше усложняет эти вызовы.

"Эта проблема будет становиться все сложнее, все актуальнее и никуда не исчезнет. Это действительно совсем другое поле боя", – заявил он.

Несмотря на предостережения относительно нынешней готовности к затяжному конфликту, страны-члены НАТО берут на себя необходимые обязательства.

"Считаю ли я, что все движется в правильном направлении? Безусловно. Да, именно так", – сказал он.