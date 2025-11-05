"Военный Шенген". ЕС готовит план переброски войск и оружия на случай войны – RMF FM

Солдаты НАТО (Иллюстративное фото: Valda Kalnina/EPA)

Европейский Союз готовится к быстрой переброске солдат, оружия, боеприпасов и эвакуации раненых в условиях потенциального конфликта с Россией. Об этом сообщила польская радиостанция RMF FM со ссылкой на неназванных собеседников, знакомых с этим вопросом.

По информации медиа, 19 ноября Европейская комиссия планирует представить документ о военной мобильности ЕС, который охватывает эффективное и масштабное перемещение военной техники, личного состава и грузов внутри стран блока. Планируется публикация сообщения, а также законодательные предложения по устранению барьеров.

Чиновники Европейской комиссии охотно говорят о "военном Шенгене", имея в виду отмену пограничного контроля за передвижением людей.

Идея заключается в создании зоны военной мобильности ЕС с общими правилами и процедурами, а также сетью наземных коридоров, аэропортов и морских портов. Все это имеет целью обеспечить эффективную транспортировку солдат и военной техники в случае войны или крупного кризиса.

Брюссель также планирует обеспечить цифровизацию таможенной логистики. ЕК хочет предложить чрезвычайную схему для экстренных военных перевозок. Она также призывает страны проявить солидарность в совместном использовании военных ресурсов.

Еврокомиссия также рассматривает возможность создания флота солидарности двойного назначения, состоящего, например, из специализированных вагонов и локомотивов, которые могли бы использоваться в разных местах и в разное время. Это позволило бы создать общий парк для военных перевозок.

Журналисты уточнили, что ЕК готовит эти документы в тесном сотрудничестве с НАТО.

В июне Рютте заявлял, что Россия наращивает военный потенциал, в частности увеличивает выпуск танков, бронетехники и ракет различных типов. Через пять лет она будет готова применить военную силу против НАТО.

22 сентября Reuters сообщало, что Германия готовится лечить до 1000 раненых военных ежедневно в случае нападения России.