"Військовий Шенген". ЄС готує план перекидання військ і зброї на випадок війни – RMF FM

Солдати НАТО (Ілюстративне фото: Valda Kalnina / EPA)

Європейський Союз готується до швидкого перекидання солдатів, зброї, боєприпасів та евакуації поранених в умовах потенційного конфлікту з Росією. Про це повідомила польська радіостанція RMF FM із посиланням на неназваних співрозмовників, обізнаних з цим питанням.

За інформацією медіа, 19 листопада Європейська комісія планує подати документ про військову мобільність ЄС, який охоплює ефективне та масштабне переміщення військової техніки, особового складу й вантажів усередині країн блоку. Планується публікація повідомлення, а також законодавчі пропозиції щодо усунення бар'єрів.

Посадовці Європейської комісії охоче говорять про "військовий Шенген", маючи на увазі скасування прикордонного контролю за пересуванням людей.

Ідея полягає у створенні зони військової мобільності ЄС зі спільними правилами та процедурами, а також мережею наземних коридорів, аеропортів і морських портів. Все це має на меті забезпечити ефективне транспортування солдатів і військової техніки у разі війни чи великої кризи.

Брюссель планує забезпечити і цифровізацію митної логістики. ЄК хоче запропонувати надзвичайну схему для екстрених військових перевезень. Вона також закликає країни виявити солідарність у спільному використанні військових ресурсів.

Єврокомісія до того ж розглядає можливість створення флоту солідарності подвійного призначення, що складається, наприклад, зі спеціалізованих вагонів і локомотивів, які могли б використовуватися в різних місцях та в різний час. Це дозволило б створити спільний парк для військових перевезень.

Журналісти уточнили, що ЄК готує ці документи в тісній співпраці з НАТО.

У червні Рютте заявляв, що Росія нарощує військовий потенціал, зокрема збільшує випуск танків, бронетехніки й ракет різних типів. За п’ять років вона буде готова застосувати військову силу проти НАТО.

22 вересня Reuters повідомляло, що Німеччина готується лікувати до 1000 поранених військових щодня в разі нападу Росії.