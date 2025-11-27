WSJ: Германия готовит секретный план на случай нападения России

Здание немецкого парламента (Иллюстративное фото: Depositphotos)

Германия разрабатывает секретный оперативный план на случай войны с Россией. Документ объемом 1200 страниц под названием OPLAN DEU предусматривает логистическую операцию по перенаправлению до 800 000 военнослужащих НАТО на восток к линии фронта. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

"Около 2,5 лет назад 12 высокопоставленных немецких офицеров собрались в военном комплексе треугольной формы в Берлине, чтобы работать над секретным планом на случай войны с Россией. Теперь они спешат его имплементировать", – пишет издание.

Сообщается, что план является самым ярким на сегодняшний день проявлением того, что его авторы называют "общим" подходом к войне. В нем подробно определены маршруты передвижения через порты, реки, железнодорожные и автомобильные пути, а также меры по обеспечению и защите подразделений в движении.

В краткосрочной перспективе документ предусматривает максимально эффективное использование существующих автомобильных и железнодорожных дорог. В долгосрочной перспективе Берлин намерен потратить €166 млрд до 2029 года на инфраструктуру – из них более €100 млрд пойдут на давно заброшенные железные дороги и инфраструктуру двойного назначения.

План находится во второй редакции. Первая версия плана была завершена к марту прошлого года командой генерал-лейтенанта Андре Бодеманна, ветерана Косово и Афганистана. Эта версия основывалась на отзывах от многочисленных министерств, правительственных учреждений и органов местного самоуправления.

Издание со ссылкой на немецких чиновников отмечает, что Россия может быть готова напасть на НАТО в 2029 году.

"Однако серия случаев шпионажа, диверсионных атак и вторжений в воздушное пространство Европы, многие из которых западные разведки приписывают Москве, позволяет предположить, что она может готовиться к более раннему нападению", – говорится в материале.

Аналитики считают, что "возможное перемирие в Украине" может освободить время и ресурсы для России для подготовки действий против членов НАТО в Европе. По мнению авторов плана, если им удастся повысить устойчивость Европы, они не только обеспечат победу, но и сделают войну "менее вероятной".

"Цель состоит в том, чтобы предотвратить войну, дав понять нашим врагам, что если они нападут на нас, то не добьются успеха", – сказал высокопоставленный военный офицер и один из первых авторов плана.