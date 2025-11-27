WSJ: Німеччина готує секретний план на випадок нападу Росії

Будинок німецького парламенту (Ілюстративне фото: Depositphotos)

Німеччина розробляє секретний оперативний план на випадок війни з Росією. Документ обсягом 1200 сторінок під назвою OPLAN DEU передбачає логістичну операцію щодо перенаправлення до 800 000 військовослужбовців НАТО на схід до лінії фронту. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

"Близько 2,5 років тому 12 високопоставлених німецьких офіцерів зібралися у військовому комплексі трикутної форми в Берліні, щоб працювати над секретним планом на випадок війни з Росією. Тепер вони поспішають його імплементувати", – пише видання.

Повідомляється, що план є найяскравішим на сьогоднішній день проявом того, що його автори називають "загальним" підходом до війни. У ньому детально визначено маршрути пересування через порти, річки, залізничні та автомобільні шляхи, а також заходи із забезпечення та захисту підрозділів у русі.

В короткостроковій перспективі документ передбачає максимально ефективне використання існуючих автомобільних та залізничних доріг. У довгостроковій перспективі Берлін має намір витратити € 166 млрд до 2029 року на інфраструктуру – з них понад € 100 млрд підуть на давно занедбані залізниці та інфраструктуру подвійного призначення.

План перебуває в другій редакції. Першу версію плану було завершено до березня минулого року командою генерал-лейтенанта Андре Бодеманна, ветерана Косово й Афганістану. Ця версія ґрунтувалася на відгуках від численних міністерств, урядових установ та органів місцевого самоврядування.

Видання з посиланням на німецьких чиновників зазначає, що Росія може бути готова напасти на НАТО у 2029 році.

"Однак серія випадків шпигунства, диверсійних атак і вторгнень у повітряний простір Європи, багато з яких західні розвідки приписують Москві, дозволяє припустити, що вона може готуватися до більш раннього нападу", – йдеться в матеріалі.

Аналітики вважають, що "можливе перемир'я в Україні" може звільнити час та ресурси для Росії для підготовки дій проти членів НАТО у Європі. На думку авторів плану, якщо їм вдасться підвищити стійкість Європи, вони не лише забезпечать перемогу, а й зроблять війну "менш імовірною".

"Мета полягає в тому, щоб запобігти війні, давши зрозуміти нашим ворогам, що якщо вони нападуть на нас, то не досягнуть успіху", – сказав високопоставлений військовий офіцер і один з перших авторів плану.