Если разорвать цепочки снабжения армии РФ, оккупантов можно будет "выморозить" – ВСУ

Сезонное похолодание в сочетании с атаками на логистические цепочки армии оккупантов позволить "выморозить" россиян из Украины. Об этом в эфире телемарафона сказал глава службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.

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Погода неизбежно внесет коррективы в ход боевых действий. Начало дождей уменьшит применение россиянами как авиации, так и ударных дронов, сказал представитель ВСУ.

При этом основной задачей военные сейчас считают прерывание каналов снабжения и приведение в негодность логистических систем между тылом российских оккупантов и фронтовыми частями.

"Если это удастся, я думаю, с помощью погоды, дождей и морозов, мы их выморозим", – сказал Фитьо.

Сегодня командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александр Сырский подтвердил активизацию россиян у Бахмута.

В течение последних пяти недель Россия наступает на Авдеевку, пытаясь окружить город с севера и юга, тогда как на Бахмутском направлении в основном наступали украинские войска. В середине октября украинским подразделениям удалось на некоторых участках зайти за железную дорогу между Бахмутом и Горловкой.

По данным на утро 12 ноября, с начала полномасштабной войны в Украине потери России в личном составе уже превысили 311 000 оккупантов.

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