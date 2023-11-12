Якщо розірвати ланцюжки постачання армії РФ, окупантів можна буде "виморозити" – ВСУ

Сезонне похолодання у поєднанні з атаками на логістичні ланцюжки армії окупантів дозволить "виморозити" росіян з України. Про це в ефірі телемарафону сказав голова служби зв'язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.

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Погода неминуче внесе корективи під час бойових дій. Початок дощів зменшить застосування росіянами як авіації, так і ударних дронів, сказав представник ЗСУ.

При цьому основним завданням військові зараз вважають переривання каналів постачання та непридатність логістичних систем між тилом російських окупантів і фронтовими частинами.

"Якщо це вдасться, я думаю, за допомогою погоди, дощів та морозів, ми їх виморозимо", – сказав Фітьо.

Сьогодні командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Сирський підтвердив активізацію росіян у Бахмута

Протягом останніх п'яти тижнів Росія наступає на Авдіївку, намагаючись оточити місто з півночі та півдня, тоді як на Бахмутському напрямку здебільшого наступали українські війська. У середині жовтня українським підрозділам удалося на деяких ділянках зайти за залізницю між Бахмутом та Горлівкою.

За даними на ранок 12 листопада, з початку повномасштабної війни в Україні втрати Росії в особовому складі вже перевищили 311 тисяч окупантів.

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