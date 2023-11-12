RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Якщо розірвати ланцюжки постачання армії РФ, окупантів можна буде "виморозити" – ВСУ

Этот материал также доступен на русском
12.11.2023, 16:55
Якщо розірвати ланцюжки постачання армії РФ, окупантів можна буде
Фото - Facebook Генеральний штаб ЗСУ

Сезонне похолодання у поєднанні з атаками на логістичні ланцюжки армії окупантів дозволить "виморозити" росіян з України. Про це в ефірі телемарафону сказав голова служби зв'язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Погода неминуче внесе корективи під час бойових дій. Початок дощів зменшить застосування росіянами як авіації, так і ударних дронів, сказав представник ЗСУ.

При цьому основним завданням військові зараз вважають переривання каналів постачання та непридатність логістичних систем між тилом російських окупантів і фронтовими частинами.

"Якщо це вдасться, я думаю, за допомогою погоди, дощів та морозів, ми їх виморозимо", – сказав Фітьо.

  • Сьогодні командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Сирський підтвердив активізацію росіян у Бахмута
  • Протягом останніх п'яти тижнів Росія наступає на Авдіївку, намагаючись оточити місто з півночі та півдня, тоді як на Бахмутському напрямку здебільшого наступали українські війська. У середині жовтня українським підрозділам удалося на деяких ділянках зайти за залізницю між Бахмутом та Горлівкою.
  • За даними на ранок 12 листопада, з початку повномасштабної війни в Україні втрати Росії в особовому складі вже перевищили 311 тисяч окупантів.

Читайте також: Межі немає. Втрати російської армії перевищили 300 000 – чому це не зупиняє РФ

Сергій Бережний
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнапогодалогістикапохолоданняволодимир фітьо
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 