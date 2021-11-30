Если разведка сообщит о прорыве на границе, мы будем там через полчаса – Монастырский
Через 30-60 минут после того, как разведка предоставит информацию о наплыве мигрантов, подразделения МВД будут на границе, заявил министр внутренних дел Денис Монастырский по результатам ведомственных учений на Волыни. Об этом сообщает сайт МВД.
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30 ноября на Волыни состоялись учения подразделений МВД в рамках специальной пограничной операции "Полесье". Аналогичные учения проводятся во всех пяти областях, граничащих с Беларусью.
"Последовательность событий будет такая – поступление информации от разведывательных органов, потом направление сил и средств на точки, где высока вероятность пересечения границы мигрантами", - сказал Монастырский.
По его словам, первыми на месте будут пограничники. Затем к ним присоединятся силы Нацполиции и Нацгвардии, "которые полностью готовы дать отпор попыткам незаконного пересечения границы".
Министр рассказал, что на учениях отработаны сценарии массового прорыва мигрантов через пункты пропуска и перехода границы небольшими мобильными группами.
Он также отметил, что граница Украины с Беларусью пока никак не оснащена, и что это "серьезный вызов на ближайший год".
- 8 ноября 2021 года режим Лукашенко перебросил большую группу мигрантов к границам Польши. Премьер Польши Матеуш Моравецкий предупредил, что мигранты могут пойти через Украину.
- На фоне этой информации МВД начало усиливать границу техникой, военными и беспилотниками.
- 18 ноября Рада проголосовала за законопроект, который даст пограничникам право применять спецсредства и оружие, в том числе огнестрельное.
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