Если Россия и захватит Соледар, то это не будет означать окружения Бахмута – ISW
Если кремлевская ЧВК Вагнера и сможет захватить Соледар, то это не будет автоматически означать и окружение Бахмута. Об этом пишут аналитики Института по изучению войны (ISW).
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Аналитики видели визуальное подтверждение присутствия вагнеровцев в центре города, но ситуация с контролем над Соледаром и его кварталом неясна из-за динамических боев, говорится в отчете.
При этом даже возможный захват Соледара не будет означать немедленного окружения Бахмута, отмечают в ISW.
По словам аналитиков, контроль над Соледаром необязательно позволит россиянам установить контроль над важнейшими линиями снабжения украинских войск.
СПРАВКА. Соледар, который находится севернее Бахмута. Он стал самой горячей точкой восточного фронта – за сутки россияне ударили по нему 86 раз и задействуют для штурма лучшие резервы "вагнеровцев", заявили в ВСУ.
- 9 января в Минобороны сообщили, что россияне перебросили еще "вагнеровцев" в район Соледара и начали мощный штурм.
- Британская разведка утверждает, что российские оккупанты продвинулись в Соледаре, но они вряд ли смогут взять Бахмут в ближайшее время.
- В ночь на 11 января журналист Юрий Бутусов сообщил: Соледар удерживают ВСУ, город не окружен.
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