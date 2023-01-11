Если Россия и захватит Соледар, то это не будет означать окружения Бахмута – ISW

Если кремлевская ЧВК Вагнера и сможет захватить Соледар, то это не будет автоматически означать и окружение Бахмута. Об этом пишут аналитики Института по изучению войны (ISW).

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Аналитики видели визуальное подтверждение присутствия вагнеровцев в центре города, но ситуация с контролем над Соледаром и его кварталом неясна из-за динамических боев, говорится в отчете.

При этом даже возможный захват Соледара не будет означать немедленного окружения Бахмута, отмечают в ISW.

По словам аналитиков, контроль над Соледаром необязательно позволит россиянам установить контроль над важнейшими линиями снабжения украинских войск.

СПРАВКА. Соледар, который находится севернее Бахмута. Он стал самой горячей точкой восточного фронта – за сутки россияне ударили по нему 86 раз и задействуют для штурма лучшие резервы "вагнеровцев", заявили в ВСУ.

9 января в Минобороны сообщили, что россияне перебросили еще "вагнеровцев" в район Соледара и начали мощный штурм.

Британская разведка утверждает, что российские оккупанты продвинулись в Соледаре, но они вряд ли смогут взять Бахмут в ближайшее время.

В ночь на 11 января журналист Юрий Бутусов сообщил: Соледар удерживают ВСУ, город не окружен.

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Марко Сировой

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