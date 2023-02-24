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Если Россия захватит страны Балтии, воевать придется уже самим американцам – Зеленский

Цей матеріал також доступний українською
24.02.2023, 19:47
Если Россия захватит страны Балтии, воевать придется уже самим американцам – Зеленский - Фото
Пресс-конференция президента Владимира Зеленского (Фото - скриншот из видео)

Если США снизят уровень поддержки Украины, а России удастся добиться успеха, то следующее ее вторжение будет уже в страны Балтии, и тогда в войну придется уже вступать самим США. Об этом президент Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции "Февраль. Год несокрушимости".

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Журналист задал вопрос, как Зеленский относится к тому, что социальные опросы показывают увеличение процента избирателей США, которые не поддерживают оказание военной помощи Украине.

В начале ответа президент поблагодарил всех американцев, кто поддерживает Украину.

"А тому проценту, который, как вы говорите, увеличивается, я могу сказать: если они не изменят мнение, если они не будут поддерживать Украину, то они потеряют НАТО. Они потеряют нынешний уровень влияния США. Они потеряют лидерские позиции в мире", – сказал Зеленский.

Он отметил, что Америка никогда не бросит страны НАТО. "Но если случится так, что Украина не выдержит из-за чьих-то мнений, из-за ослабления помощи, то Россия придет в страны НАТО. Они зайдут и захватят страны Балтии. И тогда США будут вынуждены отправлять на войну своих сыновей и дочерей – как сегодня отправляем мы своих", – подчеркнул президент.

"Как можно быть такими неосторожными? Кто хочет Третью мировую войну? Неужели кто-то хочет рискнуть?" – риторически спросил Зеленский.  

 "Я желаю для США только мира – и поддержки Украины", – закончил он. 

Читайте также: Год несокрушимости: Мы готовы ко всему. Мы победим всех. Потому что мы – это Украина!

Сергій Бережний
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Владимир Зеленский военная помощь страны балтии нато
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