ЕСПЧ постановил, что Россия обязана соблюдать права украинских военнопленных
Европейский суд по правам человека вынес решение по делу о положении попавших в российский плен украинских военных и потребовал безусловного соблюдения их прав.
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Требование сформулировано в обеспечительных мерах по делу Олейниченко против России и Украины.
ЕСПЧ рассматривал заявление Карины Олейниченко, муж которой Ярослав Олейниченко, предположительно, находится в российском плену. Заявительница привела данные о том, что украинские пленные подвергаются пыткам, и просила суд обязать Россию предоставить информацию о месте содержания ее мужа, обеспечить его безопасность и освободить его.
Суд постановил, что правительство РФ обязано обеспечить соблюдение прав Олейниченко и предоставить ему медицинскую помощь, если она ему потребуется.
Суд распространил обеспечительные меры на любые запросы, поданные в интересах украинских военнопленных в России, в которых будут достаточные свидетельства, что эти люди сталкиваются с реальным риском причинения непоправимого вреда для их физической неприкосновенности, их правам и жизни.
- 16 марта Международный суд ООН постановил, что Россия должна немедленно прекратить военные действия в Украине. Россия заявила, что не намерена выполнять это требование.
- 23 июня Украина официально подала иск в ЕСПЧ с требованием к России прекратить массовые и грубые нарушения прав человека на территории Украины.
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