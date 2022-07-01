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ЕСПЧ постановил, что Россия обязана соблюдать права украинских военнопленных

Цей матеріал також доступний українською
01.07.2022, 17:20
ЕСПЧ постановил, что Россия обязана соблюдать права украинских военнопленных - Фото
Иллюстративное изображение (Фото - EPA)

Европейский суд по правам человека вынес решение по делу о положении попавших в российский плен украинских военных и потребовал безусловного соблюдения их прав.

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Требование сформулировано в обеспечительных мерах по делу Олейниченко против России и Украины.

ЕСПЧ рассматривал заявление Карины Олейниченко, муж которой Ярослав Олейниченко,  предположительно, находится в российском плену. Заявительница привела данные о том, что украинские пленные подвергаются пыткам, и просила суд обязать Россию предоставить информацию о месте содержания ее мужа, обеспечить его безопасность и освободить его.

Суд постановил, что правительство РФ обязано обеспечить соблюдение прав Олейниченко и предоставить ему медицинскую помощь, если она ему потребуется.

Суд распространил обеспечительные меры на любые запросы, поданные в интересах  украинских военнопленных в России, в которых будут достаточные свидетельства, что эти люди сталкиваются с реальным риском причинения непоправимого вреда для их физической неприкосновенности, их правам и жизни.

Сергей Бережной
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права человека еспч военнопленные
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