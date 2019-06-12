ЕСПЧ потребовал от России поместить Бекирова в больницу

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Европейский суд по правам человека вчера, 11 июня, постановил немедленно поместить в больницу крымскотатарского активиста Эдема Бекирова. Об этом сообщает издание Крым.Реалии.

Согласно правилу 39 регламента ЕСПЧ, которое было применено по отношению к Бекирову, власти России обязаны поместить его в больницу не тюремного типа.

Адвокат Бекирова Ислям Велиляев назвал решение Европейского суда "неожиданным, но безусловно правильным".

"Я со своей стороны, как адвокат, направлю это решение следователю по делу Эдема Бекирова и Уполномоченной по правам человека Татьяне Москальковой. Если следователь не отреагирует, я буду вынужден обратиться в суд. Полгода подряд адвокаты говорят о том, что наш подзащитный медленно умирает в СИЗО. И у него каждый день на счету", - прокомментировал адвокат.

Ранее правозащитник посетил Бекирова в СИЗО и сообщил после, что у его подзащитного критически ухудшилось здоровье. У заключенного боли в сердце, головные боли, проблемах с поджелудочной железой, онемения ноги, высокое давление и высокий уровень сахара в крови. Также недавно у Бекирова появились приступы удушья и кашля с кровью.

Бекирова обвиняют в оккупированном Крыму в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатки. Недавно суд в Симферополя продлил Бекирову арест еще на два месяца - до 12 августа.