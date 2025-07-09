ЕСПЧ признал Россию виновной в нарушении прав человека в Украине и катастрофе MH17

Суд постановил, что Россия не приняла никаких мер по обеспечению точной проверки цели ракеты или сохранению жизни людей на борту самолета

Сбитый самолет (Фото: Sem Van Der Wal/EPA)

Европейский суд по правам человека признал Россию ответственной за широкомасштабные нарушения прав человека в Украине, совершенные в результате конфликта с 2014 года, а также в обивании самолета Malaysia Airlines рейса MH17 над Донецкой областью. Об этом идет речь в решении ЕСПЧ.

Это общее дело Украины и Нидерландов против России по четырем заявлениям (№№ 8019/16, 43800/14, 28525/20 и 11055/22). Украина говорила о многочисленных нарушениях прав человека Россией, в то время как Нидерланды сообщали о нарушении РФ соответствующей конвенции, что привело к сбиванию самолета рейса MH17.

Большая палата ЕСПЧ единогласно постановила, что в связи с конфликтом в Украине в период с 11 мая 2014 года – когда начались боевые действия – до 16 сентября 2022 года – когда Россия перестала быть стороной Европейской конвенции по правам человека – имели место систематические нарушения ряда статей. Речь идет о нарушении права на жизнь, на образование, на свободу и личную неприкосновенность, выражение взглядов и т.д.

Суд подчеркнул, что характер и масштаб насилия в Украине и заявления со стороны России по поводу права Украины на существование поставили под угрозу мир в Европе.

"Ни один из находившихся на рассмотрении ранее конфликтов не вызвал подобного практически единодушного осуждения вопиющего пренебрежения государством-ответчиком основами международного правопорядка, установленными после Второй мировой войны", – говорится в документе.

Суд признал, что Россия имела юрисдикцию относительно оккупированной ею территории Украины. Он также пришел к выводу, что Россия ответственна за действия и бездействие российских военных и сепаратистских образований на востоке Украины.

Огромный объем доказательств, предоставленных суду и рассмотренных в их совокупности, продемонстрировал существование взаимосвязанных практик явно противоправного поведения российских вооруженных сил, оккупационных администраций, сепаратистских вооруженных групп и образований по всей территории Украины.

В частности, речь идет о военных атаках, казнях гражданских и военнопленных, пытках, принудительном труде, так называемых фильтрационных мероприятиях, принудительном перемещении населения, преследованиях религиозных групп, насилии в отношении журналистов, силовых разгонах протестов, депортации украинских детей, дискриминации по признакам политических убеждений и национального происхождения и т.д.

Относительно заявления №28525/20 о сбивании рейса MH17 суд постановил, что Россия не приняла никаких мер для обеспечения точной проверки цели ракеты или для сохранения жизни находившихся на борту демонстрируя пренебрежительное отношение к гражданским, находившимся под угрозой вследствие ее действий.

Государство-агрессор также не провело эффективного расследования сбивания самолета и не обеспечило сотрудничество с совместной следственной группой, обнародуя ложную или сфабрикованную информацию и выбирая тактику препятствования попыткам выяснить причину и обстоятельства катастрофы.

Из-за отказа России принять меры по обеспечению безопасности на месте крушения понадобилось восемь месяцев, чтобы завершить процесс поиска и эвакуации тел погибших.

Некоторые родственники были вынуждены хоронить фрагменты тел своих родных; в некоторых случаях родственники продолжали получать остатки тел после захоронений. В двух случаях тела жертв так и не были найдены, говорится в документе.

17 июля 2014 года над подконтрольной террористам территорией Донбасса было сбито самолет Boeing 777 рейса MH17 Амстердам – Куала-Лумпур: погибли все 298 человек на борту.

Вывод следствия: лайнер сбил "Бук" 53-й бригады армии РФ. Летом 2019 года обнародовано имена тех, кто, по данным следствия, причастен к трагедии: россияне Игорь (Стрелков) Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.