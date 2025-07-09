ЄСПЛ визнав Росію винною у порушенні прав людини в Україні та у катастрофі MH17

Суд постановив, що Росія не вжила жодних заходів для забезпечення точної перевірки цілі ракети чи для збереження життя людей на борту літака

Збитий літак (Фото: Sem Van Der Wal/EPA)

Європейський суд з прав людини визнав Росію відповідальною за широкомасштабні порушення прав людини в Україні, вчинені в результаті конфлікту з 2014 року, а також у збитті літака Malaysia Airlines рейсу MH17 над Донецькою областю. Про це йдеться у рішенні ЄСПЛ.

Це спільна справа України та Нідерландів проти Росії за чотирма заявами (№№ 8019/16, 43800/14, 28525/20 та 11055/22). Україна стверджувала про численні порушення прав людини Росією, тоді як Нідерланди повідомляли про порушення РФ відповідної конвенції, що призвело до збиття літака рейсу MH17.

Велика палата ЄСПЛ одностайно постановила, що у зв’язку з конфліктом в Україні у період з 11 травня 2014 року – коли розпочалися бойові дії – до 16 вересня 2022 року – коли Росія припинила бути стороною Європейської конвенції з прав людини – мали місце систематичні порушення низки статей. Йдеться про порушення права на життя, на освіту, на свободу та особисту недоторканність, на вираження поглядів тощо.

Суд наголосив, що характер і масштаб насильства в Україні та заяви з боку Росії щодо права України на існування поставили під загрозу мир у Європі.

"Жоден з конфліктів, які перебували на розгляді раніше, не викликав подібного практично одностайного засудження кричущого нехтування державою-відповідачем основами міжнародного правопорядку, встановленими після Другої світової війни", – йдеться в документі.

Суд визнав, що Росія мала юрисдикцію щодо окупованої нею території України. Він також дійшов висновку, що Росія є відповідальною за дії та бездіяльність російських військових та сепаратистських утворень на сході України.

Величезний обсяг доказів, наданих суду і розглянутих в їх сукупності, продемонстрував існування взаємопов’язаних практик явно протиправної поведінки російських збройних сил, окупаційних адміністрацій, сепаратистських збройних груп та утворень на всій території України.

Зокрема, йдеться про військові атаки, страти цивільних та військовополонених, катування, примусову працю, так звані фільтраційні заходи, примусове переміщення населення, переслідування релігійних груп, насильство щодо журналістів, силові розгони протестів, депортацію українських дітей, дискримінацію за ознаками політичних переконань та національного походження тощо.

Щодо заяви №28525/20 про збиття рейсу MH17 суд постановив, що Росія не вжила жодних заходів для забезпечення точної перевірки цілі ракети чи для збереження життя тих, хто перебував на борту, демонструючи зневажливе ставлення до цивільних, які перебували під загрозою внаслідок її дій.

Держава-агресорка також не провела ефективного розслідування збиття літака та не забезпечила співпраці зі спільною слідчою групою і оприлюднювала хибну чи сфабриковану інформацію та обирала тактику перешкоджання спробам з’ясувати причину та обставини катастрофи.

Через відмову Росії вжити заходів для гарантування безпеки на місці катастрофи знадобилося вісім місяців, щоб завершити процес пошуку та евакуації тіл загиблих.

Деякі родичі були змушені ховати фрагменти тіл своїх рідних; у деяких випадках родичі продовжували отримувати рештки тіл після поховань. У двох випадках тіла жертв так і не були знайдені, йдеться у документі.

ДОПОВНЕНО О 15:25. Уповноважена Міністерства юстиції у справах ЄСПЛ Маргарита Сокоренко відреагувала на рішення суду. Вона назвала його "безпрецедентним".

Сокоренко заявила, що ЄСПЛ вказав на:

→ безпрецедентний характер та звʼязок з загальним контекстом збройної агресії проти України;

→ Росія веде кампанію на знищення України як такої і як субʼєкта міжнародного права, який не має права на існування;

→ несумісність режиму РФ з засадами існування держав Ради Європи.

Сокоренко також навела скорочений перелік порушень прав людини, визнаних ЄСПЛ за результатом розгляду – викрадення, незаконні арешти, утримання в полоні цивільних, жорстоке поводження і катування цивільних полонених та українських військовополонених; політика вивезення українського населення з окупованих територій, зокрема українських дітей; системне перешкоджання використанню української мови; порушення прав родичів загиблих у збитому MH17.

Фото: Facebook-акаунт Маргарити Сокоренко

Фото: Facebook-акаунт Маргарити Сокоренко

17 липня 2014 року над підконтрольною терористам територією Донбасу було збито літак Boeing 777 рейсу MH17 Амстердам – Куала-Лумпур: загинули всі 298 осіб на борту.

Висновок слідства: лайнер збив "Бук" 53 бригади армії РФ. Влітку 2019 року оприлюднено імена тих, хто, за даними слідства, причетний до трагедії: росіяни Ігор (Стрєлков) Гіркін, Сергій Дубинський, Олег Пулатов та українець Леонід Харченко.