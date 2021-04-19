Есть 72 часа, чтобы покинуть страну. Украина высылает сотрудника посольства РФ

Сегодня МИД Украины направило ноту об объявлении одного из советников посольства Российской Федерации в Киеве нежелательным лицом в связи с деятельностью, несовместимой с его дипломатическим статусом. Об этом LIGA.net сообщил спикер МИД Олег Николенко.

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Дипломат должен покинуть территорию Украины в течение 72 часов.

Сейчас также решается вопрос возвращения в Украину украинского консула из Санкт-Петербурга, отметил Николенко.

16 апреля ФСБ РФ на несколько часов задержали сотрудника украинского генконсульства в Санкт-Петербурге. В ФСБ утверждают, что консул Сосонюк якобы собирал закрытые данные о российских силовиках. Украина обвинения отрицает и называет его задержание провокацией.

Россия выдала Сосонюку предписание покинуть страну до 21 апреля, в ответ Украина пригрозила выслать старшего дипломата посольства РФ в Киеве Черникова.

В РФ заявили, что если Украина будет настаивать на объявлении персоной нон грата именно сотрудника посольства, а не одного из консульств, то они будут вынуждены объявить персоной нон грата сотрудника украинского посольства в Москве. В МИД Украины назвали это шантажом.

Вадим Ребрина , Владислав Сердюк

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